Sci di Fondo: Oro e Argento per il Comitato AOC a Dobbiaco

SCI DI FONDO - ORO E ARGENTO PER IL COMITATO AOC NELLE STAFFETTE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI DOBBIACO

A inaugurare la giornata di gare sulle nevi di Dobbiaco (Bolzano) erano stati i Giovani, in gara su frazioni da 7,5 chilometri, dove è stato il Comitato Alpi Occidentali A a mettersi al collo l’oro. La staffetta composta da Alessio Romano, Davide Ghio, Gabriele Rigaudo e Martino Carollo è stata la più veloce, tagliando il traguardo in 1 ora 21’48’’9. Per neanche due secondi, il Comitato Alpi Centrali A che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora 21’50’’3. Garbiele Matli, Teo Galli, Federico Pozzi e Aksel Artusi si sono così dovuti ‘accontentare’ della medaglia d’argento, precedendo il Comitato Alto Adige A (1 ora 22’08’’), composto da Riccardo Foradori, Hannes Oberhofer, Giacomo Petrini e David Oberhofer, che è andato a completare il podio. Al 9° posto il quartetto piemontese formato da Michele Carollo, Edoardo Forneris, Alberto Rigaudo e Gabriele Norbiato.

È stato il Comitato Asiva a salire sul gradino alto del podio nella prova femminile. È stata una prova in crescendo quella della squadra valdostana che, dopo aver chiuso al quarto posto la prima frazione di 5 chilometri, ha saputo rimontare fino a conquistare la medaglia d’oro. Sofia Arlian, Virginia Cena e Nadine Laurent hanno concluso la loro prova facendo scattare il cronometro sul 47’52’’. Piazza d’onore e medaglia d’argento per il Comitato Alpi Occientali, formato da Beatrice Laurent, Elisa Gallo ed Irene Negrin, che ha tagliato il traguardo in 48’02’’7, mentre Marie Schwitzer, Marit e Ylvie Folie hanno conquistato una medaglia di bronzo (48’23’’).