Una domenica ricca di eventi al PalaEnergica Paolo Ferraris

Tanti gli ingredienti di interesse di un giorno che si preannuncia davvero ricco di contenuti: dall’affascinante sfida alla Happy Casa Brindisi del grande ex Bruno Mascolo, che verrà collettivamente e virtualmente abbracciato da tutti gli spettatori presenti a Casale Monferrato prima della palla a due, a tutti gli eventi collaterali che arricchiranno la sfida.

Il match day è griffato Synesthesia, partner del Club a partire dalla scorsa stagione, che sarà presente al PalaEnergica con il proprio brand FuturMakers, progetto didattico di laboratori di tecnologia per bambini e ragazzi. Il banchetto informativo all’ingresso, i flyer informativo e importanti sconti per i tifosi del Derthona per partecipare ai laboratori sono i contenuti che l’azienda porterà con sé.

Ad arricchire il contorno, la presenza di AttivaMente, una associazione del territorio che dal 2021 si occupa di progetti inclusivi rivolti a bambini affetti con disabilità intellettiva, consentendo loro di fare sport insieme ai coetanei secondo i principi di Special Olympics. AttivaMente, che in collaborazione con il Derthona ha realizzato un’asta benefica online per raccogliere fondi per la prima edizione dei Giochi Senza Barriere (in programma il prossimo 25 maggio) sarà presente con un banchetto all’ingresso del palazzetto e protagonista – con i ragazzi – della presentazione delle squadre.

Inoltre, l’associazione – nell’intervallo tra terzo e quarto periodo - donerà al Club una t-shirt per ringraziare il Club del supporto fornito e farà interagire la propria mascotte Giga con Leo, dando vita a un intrattenimento di alto livello per tutti.

La partita verrà giocata sotto gli occhi attenti del Presidente FIP Giovanni Petrucci, del CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco e del Segretario Generale FIP Maurizio Bertea, che faranno anche visita alla Cittadella dello Sport di Tortona domenica mattina.

L’inno nazionale italiano verrà cantato dalle voci del coro Civica Accademia Lorenzo Perosi di Tortona e sarà un altro momento emozionante della giornata. Tra le tante Società presenti domenica, anche la Yudanshakai di Casale Monferrato, che porterà numerosi ragazzi che praticano il karate. Ad accompagnarli ci saranno Chiara Polello, campionessa del mondo di specialità nel 2004, e il padre Valerio, fondatore della Società.

Non mancheranno poi il DBGame all’intervallo e le esibizioni delle cheerleader della Derthona Ginnastica, che in ogni gara casalinga della stagione allietano gli spettatori con le loro acrobazie e i loro spettacoli.

Sul parquet, la sfida ad alto tasso di interesse, tra la terza e la sesta forza del campionato di Serie A.

Viviamo insieme tutti gli eventi della giornata di domenica!