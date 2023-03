La Reale Mutua di scena al PalaDozza

Al via la seconda fase del campionato di Serie A2 per la Reale Mutua Torino che domenica, palla a due alle ore 18.00, affronterà la Fortitudo Flats Service Bologna nella gara valida per la prima giornata del Girone Blu.

GLI AVVERSARI

La squadra bolognese, allenata da coach Luca Dalmonte, ha chiuso la Regular Season al sesto posto nel Girone Rosso, con un record di 12 vittorie e 12 sconfitte. In questo Girone Blu, invece, la Fortitudo parte con 2 punti, frutto della sola vittoria ottenuta contro Udine e Cividale.

Miglior realizzatore della squadra biancoblù è Pietro Aradori, che nel corso della Regular Season ha segnato 15.7 punti di media a partita con il 39% da tre punti.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Cominciano i confronti con le squadre dell’altro lato del campionato. Avevamo già avuto un assaggio durante i quarti di Coppa Italia contro Forlì ma ora avremo modo di testare in maniera più continuativa le eventuali differenze di stili di gioco, di valore tra i due gironi della regular season; pertanto, sono partite che ci daranno spunti interessanti. Iniziamo subito con una trasferta in uno dei campi storici e con maggior impatto del campionato, anche per questo sarà un esordio importante».

Luca Vencato (Playmaker Basket Torino): «Quella di domenica sarà una partita importante: giochiamo contro una grande squadra, in un palazzetto che sarà sicuramente molto caldo. Noi ci stiamo preparando al meglio e siamo carichi, perché vogliamo iniziare al meglio la seconda fase».

INFO UTILI

Si gioca domenica 2 aprile, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Daniele Foti, Marco Rudellat e Matteo Roiaz.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.