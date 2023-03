Errica e Tambwe impegnati a Belgrado all'Adidas Next Generation Tournament

Da oggi a domenica due rappresentanti del Derthona Basketball Lab sono tra i giocatori impegnati nella tappa di Belgrado dell'Adidas Next Generation Tournament, il torneo dell’Eurolega U18.

Ad essere convocati due compagni di squadra dell’U19 Eccellenza e della Serie C Gold del club dei Leoni, Nicholas Errica e Gloris Tambwe. Il guardia-play classe 2005 è stato selezionato dall’Eurolega per far parte del suo Next Generation Team, mentre il lungo – anche lui 2005 - è andato a rinforzare il roster dell’Umana Reyer Venezia.

Alla FMP City Hall della capitale serba, nel Girone A di qualificazione la squadra di Errica è inserita con Valencia Basket, Partizan Belgrado e la padrona di casa Stella Rossa, nel Girone B Tambwe affronta Mega Mis Belgrado, Insep Parigi e Anadolu Efes Istanbul. Le prime dei due gironi si giocheranno la finale che mette in palio l'unico pass per le Finals di Kaunas.

Tutte le info sul calendario

Le partite sono visibili in diretta sul canale YouTube di KK Crvena Zvezda.