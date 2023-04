Peroni Top10: il CUS Torino Rugby in trasferta a Rovigo

Il CUS Torino Rugby domenica 2 aprile alle ore 15 sarà impegnato in trasferta sul campo del Rugby Rovigo per la sedicesima giornata del campionato di Peroni TOP 10.

Queste le parole del cussino Edward Reeves: «La partita contro Mogliano ci ha lasciato tanta tristezza e malumore; tornare ad allenarsi lunedì non è stato per niente facile per nessuno di noi dato che vi era ancora tanto rammarico. Abbiamo analizzato velocemente i nostri errori, ci siamo rimboccati subito le maniche ed è stata una settimana molto positiva e piena di voglia di rivalsa. Siamo un gruppo molto compatto e coeso che ancora una volta questa settimana ha dimostrato un grande legame. Abbiamo tre finali ancora davanti a noi, daremo tutti noi stessi per fare più punti possibili e toglierci delle soddisfazioni che come gruppo ci meritiamo».

Appuntamento quindi domenica 2 aprile, kick off fissato per le ore 15. Dirige l’incontro Clara Munarini di Parma.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, a partire dalle 14.45.

FORMAZIONE CUS TORINO RUGBY

15-1: Reeves E., Vaccaro, Modena, Reeves G. (Cap), Monfrino, Roger, Loro, Pedicini, De Biaggio, Lavorenti, Noa, Andreica, Jeffery, Caputo, De Lise.

16-23: Sangiorgi, Valleise, Barbotti, Riccardi, Spinelli, Cruciani, Groza, Bellazzo.

All. D’Angelo