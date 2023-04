Grizzlies Torino 48 Baseball Club: al via le attività agonistiche 2023

In queste settimane in cui il meteo ha regalato belle opportunità di uscita, un po’ tutte le squadre si sono

sfidate in amichevoli per tornare ad acquisire famigliarità con l’erba, la terra rossa e gli spazi di un campo vero.

I primi invece a scendere in campo in un Campionato ufficiale saranno i giovani delle Under 12 e Under 18 baseball il sabato 1 aprile sul nostro campo di Via Passo Buole, campo che sarà anche teatro nei prossimi due mesi di 5 Try Out, ovvero di 5 raduni di selezione che permetteranno alla Federazione Regionale di formare le squadre “Piemonte” nelle varie categorie che parteciperanno al Torneo delle Regioni di Giugno in Toscana.

Ma sul fronte sportivo inevitabilmente le attese maggiori sono per la prima squadra che, sempre con lo sponsor Campidonico sul petto, si accinge a disputare per il terzo anno il massimo campionato nazionale, la serie A.

Ci sarà un nome nuovo sul monte di lancio per la partita solitamente a carico di un giocatore straniero, ed è quello di Eriel Suarez Carrillo, lanciatore destro di 28 anni proveniente da Cuba sul quale la società conta di poterne raccogliere le aspettative.

Sul fronte extra agonistico, il mondo Grizzlies è sempre molto attivo e lo dimostra la campagna di Crowdfunding abbinata al progetto sull’autismo Casabase B5.

Nelle scorse settimane sono state effettuate riprese e interviste ai bimbi, ai loro genitori, al personale medico e tecnico che li assiste e verrà realizzato un video a supporto dell’iniziativa.

Una prima donazione in proposito è già arrivata, e si tratta addirittura di un’opera d’arte; l’ha messa a disposizione un artista torinese, l’architetto Gioacchino Alvente autore che vanta numerose partecipazioni a mostre e pubblicazioni in ambito arte moderna, sia in Italia che all’estero. Grazie !

Questo il link per conoscere l’artista torinese

Anche sul fronte sponsor si sono concretizzate alcune realtà: farà parte degli sponsor 2023, Corrado Maffei, consulente finanziario Private Banker, inoltre, essendosi sparsa la voce che con una certa frequenza le palline in foul fanno danni alle auto nelle vie attigue al Passo Buole, è entrata in famiglia la RACE GARAGE carrozzeria di Moncalieri.

Sul sito grizzliestorino sarà possibile trovare i calendari delle partite già validati dalla federazione. L’aggiornamento è Work in progress.

Per concludere, un’altra bella iniziativa del comitato regionale FIBS: si tratta di un contest fotografico libero a tutti e che utilizza la piattaforma Instagram. Il tema è GIOCHIAMOLO STRANO, si tratta di pubblicare immagini di gioco o comunque dinamiche nel contesto baseball e softball, particolarmente curiose o umoristiche, insomma strane!

Occorre inserire il tag @fibspiemonte e l’hastag #giochiamolostrano