Verso Bertram Derthona-Happy Casa Brindisi

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dall’importante sfida alla Happy Casa Brindisi in programma domani, domenica 2 aprile, alle ore 16 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari e gli aspetti più significativi della sfida è stato coach Marco Ramondino: «Come per le partite con Trento e Sassari, credo che una chiave sarà provare ad alzare il livello di fisicità contro una squadra come Brindisi che ha tanti giocatori atletici. Questo sia nei singoli confronti che come squadra è molto importante. Rispetto alla sfida del girone di andata, la Happy Casa ha cambiato molto sia in termini numerici di giocatori che di assetto, ha aggiunto Harrison e Lamb che sono due esterni che danno grandissimo impatto a livello offensivo e spostato Burnell da ‘4’. Il campo ora è più aperto, con un trattatore di palla in più che attacca il canestro dal palleggio: non a caso Brindisi è la formazione che tira di più da 2 punti in Serie A. Ciò si unisce alla capacità difensiva di alzare il livello di aggressività e fisicità rompendo i giochi avversari».

La sfida di domani vedrà anche il ritorno da avversario di Bruno Mascolo. A tale proposito, il capo allenatore bianconero ha commentato così: «Bruno ha fatto tantissimo e ci ha dato tutto, per cui gli siamo molto riconoscenti. Siamo anche contenti dell’ottima stagione che sta disputando e della considerazione come giocatore che ha maturato in Italia. A Brindisi si è ritagliato un ruolo importante, per cui sarà un grande piacere rincontrarlo, come già accaduto con tutti gli atleti che ci hanno dato tanto».

Bertram Derthona comunica che tutti gli atleti, con l’eccezione di Mike Daum, sono a disposizione di coach Ramondino per la sfida di domani.