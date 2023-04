Avigliana Basket vince contro il Cerrus Cerrano

Le padrone di casa partono molli e la partita stenta a decollare, Durin chiama time out chiedendo maggior aggressività e le ragazze al ritorno in campo danno un break di 8-2 che permette loro di mettere la testa avanti sino a metà della seconda frazione di gioco quando le ospiti aumentano i giri e riescono ad agganciare e superare le avversarie grazie a capitan Zaffaroni che infila una serie di liberi a 5' dal riposo lungo. Vairo è nella giusta serata e risponde anche lei dalla linea della carità per chiudere sul +2 all'intervallo lungo.