B1, Igorine battagliere fino alla fine con Volpiano

Set combattuti e Igorine che non si sono mai arrese, anzi.

Nella 22esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley di Matteo Ingratta cede a Volpiano per 3-1 dopo aver tentato belle rimonte in più occasioni. Le Igorine ora faranno due soste in B1: per Pasqua il prossimo week end e poi per il turno di riposo. Saranno di nuovo in campo per la 24esima giornata il 22 aprile.

In campo ci sono Vighetto opposto a Sassolini H, Moroni e Nagy al centro, Sassolini V e Bosso schiacciatori, Mangalagiu libero (poi in campo Brezza al centro e spazio a Bianchi G.).

Parte forte Volpiano che si fissa prima sull’8-4 e poi sul 16-6. Nonostante la strada in salita le Igorine hanno pazienza e costruiscono un parziale che vale il 21-17. Il finale si accende con le Igorine a contatto e Volpiano ha la meglio solo sul 25-23. Padrone di casa ancora in vantaggio (8-5); le Igorine devono ancora rincorrere e questa volta dopo il 21-17 riescono a conquistare soltanto un punto cedendo così il secondo set 25-18.

Avvio equilibrato di terzo set (8-7), Igorine avanti per il 12-16, leggera rimonta delle padrone di casa (17-21). Le trecatesi corrono e tengono aperti i giochi (20-25). Il quarto set somiglia molto ai primi due con le Igorine che devono inseguire (16-12) e sono brave a lottare (21-16). Il finale sorride ancora alle padrone di casa: 25-21.

Savis Vol-ley Volpiano 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-23; 25-18; 20-25; 25-21)

Igor: Pagliuca, Sassolini V., Moroni, Mangalagiu (L), Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C, Brezza, Martelli, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Bianchi G. All. Ingratta.