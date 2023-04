La Paffoni espugna il parquet del Campus Varese

Rimonta vincente per la Paffoni che nel primo tempo fatica sul campo di Varese, poi accorcia e prevale sulla distanza, nonostante i diversi acciaccati e con ben quattro giocatori in doppia-cifra: Torgano (20), Picarelli (18), Solaroli (13) e Balanzoni (10). 79-90 il punteggio con il quale i rossoverdi strappano altri due punti, andando a quota 30 in classifica, mantenendo il passo di Legnano, vincente ad Alba contro LRB e accorciando su Herons Montecatini, impegnata questa sera, in casa, contro College Borgomanero, e su Piombino, anch’essa protagonista in casa, contro la Sangiorgese.

Coach Quilici analizza così il successo dei suoi: «Sapevamo che sarebbe stata complicata sia perché Varese, a dispetto della classifica, è molto cresciuta e in casa ha fatto sudare tutti, sia perché un po’ acciaccati e malconci venivano da una settimana un po’ particolare. Abbiamo approcciato un po’ troppo soft, pensando più a segnare che a giocare insieme e questo ci ha un po’ complicato le cose. Bravi loro comunque a segnare anche canestri onestamente difficili con giocatori meno attesi, ma abbiamo tenuto Zhao e Blair sotto il loro standard e abbiamo fatto un secondo tempo maturo e disciplinato che ci ha permesso di riprendere la partita in mano e da lì in poi abbiamo più lasciatola presa fino alla sirena finale».

Mercoledì si torna già in campo, alle 20:30 la Paffoni ospita Langhe Roero per proseguire la sua marcia.