Serie C1: Fustal Savigliano, salvezza conquistata

Obiettivo salvezza centrato: un campionato lunghissimo, sofferto, consegna la matematica certezza della permanenza nel massimo campionato regionale grazie alla vittoria all'ultima giornata contro l'Aurora Nichelino. Un match da dentro e fuori, in cui la squadra di Matteo Lupo si è giocata al meglio le proprie carte conquistando meritatamente tre punti vitali.

L'inizio di gara, come prevedibile vista la posta in palio, è equilibrato e con poche emozioni con le due formazioni impegnate a studiarsi: Rubino, con una gran azione personale, sblocca il match portando la Futsal in vantaggio. L'andamento del match non cambia e quattro minuti più tardi è l'ex Canavese a servire perfettamente Schiavone sul secondo palo per il gol del pareggio: la gara svolta, con i padroni di casa che si fanno decisamente più pericolosi e che vengono fermati prima da Cardillo e poi dal palo.

Rientrata dagli spogliatoi, la Futsal inizia all'arrembaggio colpendo in tre azioni un palo con Emanuele Silvestri, l'altro montante con Greco e la traversa con Rubino: tre segnali, a cui segue un'altra gran parata di Cardillo, che portano alla rete del nuovo vantaggio firmata dal numero nove saviglianese con un tiro potente e preciso. La doppia occasione di Greco legittima il vantaggio, certificato dal 3-1 di uno scatenato e decisivo Emanuele Silvestri: mancano sei i minuti al termine della gara, con l'ex Zeppola che schiera subito il portiere di movimento dopo il time-out. La Futsal si difende (e spreca anche qualche occasione a porta vuota) fino all'ultimo secondo di gara fino prima del liberatorio triplice fischio finale: è il sigillo di una stagione lunga, complicata, ma che ha anche saputo regalare grandi soddisfazioni.

E' il risultato del lavoro di giocatori, staff e società. E' la voglia di lottare e conquistare un obiettivo meritato, che permetterà di vedere la Futsal Savigliano in Serie C1 anche nella stagione 2023/2024 e che fa calare il sipario su questa stagione: ancora una volta, It's Futsal Time!



AURORA NICHELINO 1

FUTSAL SAVIGLIANO 3

Reti: 2 Silvestri E., Rubino, Schiavone.

Nichelino: Zimmari, Surace, Schiavone, Licciardi, Zeppola, La Terra Poi Domani, Canavese, Nese, Golè, Caporale. All.: Zeppola.

Savigliano: Cardillo, Singh, Melifiori, Favole, Silvestri G., Ternavasio G., Silvestri E., Greco, Ternavasio E., Covino, Bargellini, Rubino. All.: Lupo.