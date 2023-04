Torino Universitaria: svanisce il sogno playoff

La prima mossa è dei biancoblu, con Marangon (tripla) e Akoua: al 3’ sul 6-11 il Rapallo ferma tutto con un time-out. Da cui trae soluzioni immediate per il sorpasso con un 8-0 in 70 secondi tutto di Zaiets (due triple). Il CUS si tiene nei paraggi e torna avanti con Conti sul 17-18 al 7’. Nel finale di quarto i liguri sfruttano il bonus per chiudere sul 24-18. Miaschi riapre, ancora dalla lunetta, Diaw, con una bomba, ritocca l’allungo del Rapallo a 12-0 e il distacco si fa consistente: 29-18.

L’inerzia è tutta dalla parte dei locali, che raggiungono anche il +12 sul 34-22 al 15’. Il CUS però cresce in difesa e rallenta il tentativo di fuga con una tripla e un libero di Conti (38-30 al 18’), e poi nel minuto che precede il riposo rientra con Marangon e Bonadio: 40-35. La rimonta torinese si completa nei primi 30 secondi della ripresa: 40-37. I biancoblu arrivano a -1 con altri tre di Conti al 24’: 44-43.

Zaiets ristabilisce per qualche secondo le distanze, Conti però colpisce per due volte in avvicinamento per il 49-47 al 25’. L’inseguimento è coronato da Loro: 49-49. Il Rapallo non fa concessioni e si tiene in testa con Delibasic e un paio di viaggi in lunetta concretizzati a metà: 59-53 al 28’. Zaiets da tre e Diaw rispediscono il CUS a -9 sul 64-55 del 31’.

Aggrappati ad un filo, gli universitari risalgono un po’ la china (-6) con Galliera Ricci e Marangon, ma Delibasic e Zaiets sono implacabili e li allontanano a -14 con il decisivo break di 8-0: 72-58. Nei restanti 5 minuti il passivo cussino si fa pesante e immeritato.

NEXT STEP RAPALLO 81

TORINO UNIVERSITARIA 63

Parziali: 24-18, 40-34, 59-53

RAPALLO: Miaschi 9, Diaw 8, Zavhordnii, Usmane 7, Delibasic 22, Zaiets 19, Gogishvili 2, Lakicevic, Okoyeze, Keita, Lomtadze 4, Kissima 10. All. Vaccaro.

CUS TORINO: Akoua 8, Conti 24, Porcella M., Petitti, Marangon 13, Celada, Galliera Ricci 6, Porcella An. 2, Bonadio 6, Pietra, Tatsoptsa, Loro 4. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.