I Giaguari Torino riprendono il cammino e il primo posto in classifica

La partita disputata sabato sul sintetico di Chiavari in una serata fredda e molto umida, ha visto i Giaguari tenere il campo con sufficiente autorità nel primo tempo senza, però, che questa supremazia si traducesse in punti, perché dopo la segnatura nel primo quarto, i Dockers riuscivano a tenere inviolata la propria end zone. Nel secondo tempo, però, l’attacco torinese alzava il ritmo della gara e metteva a segno due touchdown nel terzo ed uno nel quarto quarto per chiudere la pratica con un 28-0 abbastanza netto.

Dopo il passo falso della scorsa settimana a Savona, i Giaguari Torino riprendono il cammino con una sonante vittoria per 28-0 contro i Dockers Levante che gli permette di riprendersi il primo posto in classifica grazie al miglior differenziale tra punti segnati e subiti nello scontro diretto con i Pirates Savona.

Nel drive successivo la difesa la faceva ancora da padrona recuperando un fumble con Longhini, e stavolta l’attacco non sprecava l’occasione andando a segno con una corsa da 13 yard di Ghio. Predatori di nuovo in attacco, ed ancora la difesa a recuperare palla, stavolta grazie ad un intercetto di Pochettino. Il turnover non veniva convertito in punti perché il field goal di Morelli risultava corto di pochi centimetri, ed il primo quarto si chiudeva sul 7-0.

Il secondo quarto vedeva Dockers e Giaguari scambiarsi due punt a testa, ed il tempo terminava con la palla in possesso ai liguri che, però, non concretizzavano. Al rientro in campo i Giaguari imbastivano un bel drive che si concludeva con un perfetto lancio di Duranti per Latorraca dalle 8 yard che valeva il 14-0 dopo la trasformazione di Morelli.

I Dockers venivano costretti al punt ed i Giaguari mettevano insieme una bella serie di azioni. Due passaggi profondi di Duranti per Ferraris e Salsa portavano la palla sulla linea delle 4 yard avversarie, da dove Finali portava la palla in end zone per il 21-0.

Il terzo quarto terminava su un intercetto di Ligotti annullato per un encroachment della difesa torinese, ma al cambio di campo era Paolo Lazzaretto ad impossessarsi del pallone lanciato dal quarterback ligure e rimettere le cose a posto.

Duranti lanciava una bomba per Incarbone che veniva fermato a poco dalla goal line e, dopo una quarterback sneak infruttuosa, era lo stesso Duranti a portare l’ovale in end zone dalla una yard.