La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince con autorità contro Perugia

25-19, 20-20, 25-20: in un’ora e mezza di gioco la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte 3-0 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e conserva il quarto posto in classifica con 3 punti di vantaggio su Novara.

In una clima di festa e grande entusiasmo per la prima al PalaFenera dopo la conquista dalla CEV Challenge Cup, la partita fila via liscia senza grandi sussulti: le ragazze di Bregoli sono quasi sempre in vantaggio, tranne nelle fasi iniziali del secondo set, e forniscono una prova complessivamente migliore in tutti i fondamentali conquistando 3 punti meritatissimi. Miglior realizzatrice Grobelna con 16 punti, seguita da Cazaute (15) che viene eletta MVP.

La cronaca

Primo set – Sul 2-2 Chieri guadagna i primi punti break salendo a 6-2 su servizio di Grobelna. Time-out di Bertini e al rientro in campo Polder fa 6-3. Il distacco resta nell’ordine dei tre/quattro punti fino al 15-12 quando con un parziali di 5-2 le biancoblù allungano 19-14. Perugia reagisce e recupera a 19-18 grazie ai colpi di Gardini. L’errore al servizio di Guerra torna a muovere il punteggi delle chieresi, che siglano poi il 21-18 grazie al videocheck su attacco di Grobelna inizialmente dato fuori. Sul 22-19 Mazzaro realizza due ace dando il primo set point a Chieri, che Weitzel sfrutta subito con un muro vincente: 25-19.

Secondo set – Dopo un avvio favorevole alle ospiti Chieri raggiunge per un attimo la parità a 6, ma Perugia riprende il controllo salendo a 7-12 su servizio di Guerra. Bregoli prima chiama time-out, poi inserisce Villani al posto di Rozanski. Mazzaro mette a terra l’8-12 in pallonetto, quindi il suo turno di servizio propizia il recupero a 11-12. Sul 12-13 due muri, di Villani e Bosio, danno il primo vantaggio alle biancoblù che poi scappano via a 20-15, per chiudere 25-20 alla prima palla set con Villani.

Terzo set – Dopo una fase iniziale di equilibrio, sul 9-8 il punteggio gira decisamente a favore di Chieri che strappa a 14-8 su servizio di Cazaute, autrice anche di due ace. Bertini esaurisce i time-out e tanta il cambio della diagonale inserendo Avenia e Galic, ma il gioco resta in mano alle chieresi che controllano il vantaggio senza problemi conducendo vittoriosamente in porto set e partita, che termina 25-20 al secondo match-point con Villani.

Il commento

Alessia Mazzaro: «La vittoria non era scontata, anche Perugia lottava per qualcosa di importante. Siamo entrate in campo concentrate e siamo felicissime per aver conquistato questi 3 punti».

Martina Armini: «Sapevamo di incontrare una squadra molto forte. Potevamo fare meglio, soprattutto potevamo fare le cose semplici in una maniera migliore. Ora pensiamo alla prossima partita e a dare il massimo».

REALE MUTUA FENERA CHIERI 3

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 0

Parziali (25-19; 25-20; 25-20)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 16, Mazzaro 9, Weitzel 9, Cazaute 15, Rozanski 5; Spirito (L); Morell, Storck, Villani 8. N. e. Butler, Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Santos, Galkovska 6, Polder 9, Linda Nwakalor 6, Guerra 13, Gardini 3; Armini (L); Avenia, Lazic 5, Galic, Garcia. N. e. Rumori. All. Bertini; 2° Giovi.

ARBITRI: Carcione di Roma e Cesare di Roma.

NOTE: prima, durante e al termine della gara sono stati premiati l’ex Martina Armini; la “portafortuna” Ilaria Stradiotto; il difensore della Juventus, Federico Gatti; e Francesca Villani per le 100 presenze in biancoblù. Presenti 1462 spettatori. Durata set: 26’, 27’, 28’. Errori in battuta: 8-2. Ace: 7-1. Ricezione positiva: 60%-37%. Ricezione perfetta: 36%-16%. Positività in attacco: 46%-35%. Errori in attacco: 7-5. Muri vincenti: 10-7. MVP: Cazaute.