Monferrato Basket: a Mantova non si passa, vincono gli Stings

Un match che ha visto i padroni di casa mettere la freccia negli ultimi possessi dopo che per buona parte d’incontro i rossoblu erano riusciti ad arginare la forza del roster di coach Zanco pregustando la possibilità di trovare un importantissimo colpo esterno. Justice chiude a quota 28 punti, miglior realizzatore di serata. Dall’altra parte determinanti Sherrill (21) e Veronesi (17). Sabato prossimo si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris per l’anticipo del turno pasquale con la OraSì Ravenna uscita sconfitta dal confronto casalingo con la Juvi Cremona.

Ancora out Ghirlanda, coach Comazzi decide di non far partire subito in quintetto Carver che recuperato dall’infortunio metterà comunque a referto 24’ conditi dai soliti 12 rimbalzi. Parte forte la Novipiù. Sarto dalla distanza dimostra di essere ancora nel mood giusto come nel match con Agrigento. Due bombe che fanno uscire alla grande dai blocchi i rossoblu. 2-6. Justice fa 3/3 dalla lunetta. Poi ci pensa Sherrill a rimettere un po’ di ordine. Anche la sua mano dalla distanza è vellutata.

Due triple che portano Mantova sul 10-9. Partita ad altissima intensità ma con diversi errori da una parte e dall’altra. Veronesi c’è, parziale Ellis-Poom con la tripla dell’estone che vale il 15-14. Iannuzzi fa vedere i muscoli, anche Justice si sblocca dalla distanza. Primo quarto che si chiude sul 19-17.

La seconda frazione parte all’insegna dell’equilibrio. Poom risponde subito a Janelidze. Carver ne mette a segno solamente uno dalla lunetta ma giganteggia al rimbalzo. Il canestro comincia a farsi piccolissimo. Dopo diversi possessi a vuoto, Martinoni con l’aiuto del ferro trova il sorpasso sul 21-22. Coach Zanco chiama timeout. Ne esce una Mantova diversa. Iannuzzi toglie subito la polvere, tripla di Cortese. 26-24. Terza stoppata di Iannuzzi, Sherrill ritorna a segnare. Martinoni ai liberi non sbaglia. Sherrill e Justice da una parte e dall’altra per un finale spezzettato da timeout. L’ultimo tiro se lo vuole prendere la guardia rossoblu: Mantova lo ferma con un fallo. Si va all’intervallo con il 2/2 che inchioda il tabellone sul 30-32.

Si segna tanto pronti-via. Justice subito con un siluro. Anche Ross da fuori che fino a qui aveva latitato un po’. Leggio con una bella virata sul piede perno. Altra tripla di Sarto che obbliga di nuovo al timeout. 35-42. Gli Stings non ci stanno. Iannuzzi schiaccia, Sherrill è avversario davvero tosto. 41-44. Justice continua a mettere le sue mani sulla partita. il piazzato di Formenti vale il +5. Janelidze da sotto, Sherrill ancora da tre punti per il pareggio: 50-50 a meno di 1’ dalla sirena. Ellis ne mette solo uno dalla lunetta, poi Veronesi tripla. 53-51 si va all’ultimo quarto.

Justice non ne vuole sapere. Penetrazione d’antologia. Due triple dalla cameretta di casa. 55-59. Ancora Janelidze. Anche lui dalla distanza fa la differenza. È partita accesissima. Veronesi impatta sul 61-61. Due belle penetrazioni di Valentini. Sherrill pesta la riga ma vale comunque il pari. Formenti lascia un libero sul ferro. 5’ da giocare.

Da questo momento l’attacco di Monferrato si inceppa. Janelidze ancora da tre vale il +2. Sherrill e Iannuzzi confezionano il 71-66. Ellis litiga con il ferro ai liberi, Sherrill la uccide con l’ennesima penetrazione a poco più di 1’ dalla sirena. 73-66. Si gioca per la differenza canestri in vista del ritorno. Justice da tre accorcia. Finisce 74-69. Peccato.

Staff Mantova 74

Novipiù Monferrato Basket 69

Parziali (19-17, 11-15, 23-19, 21-18)

Staff Mantova: Keshun Sherrill 21 (6/7, 3/5), Giovanni Veronesi 17 (4/8, 3/7), Antonio Iannuzzi 13 (4/10, 0/0), Giga Janelidze 13 (3/6, 2/4), Laquinton Ross 7 (1/3, 1/3), Riccardo Cortese 3 (0/3, 1/4), Martino Criconia 0 (0/1, 0/3), Andrea Calzavara 0 (0/0, 0/1), Lazar Vukobrat 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brusini 0 (0/0, 0/0), Moustapha Lo 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 28 (3/5, 5/11), Niccolo Martinoni 12 (5/11, 0/0), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/9), Karl markus Poom 5 (1/3, 1/1), Luca Valentini 4 (2/3, 0/1), Quinn Ellis 3 (1/1, 0/4), Aaron Carver 3 (1/4, 0/0), Matteo Formenti 3 (1/1, 0/2), Gianmarco Leggio 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)