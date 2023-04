Cuneo chiude la stagione con la vittoria casalinga contro Reggio Emilia

La serie A2 di Cuneo chiude la stagione con una splendida vittoria corale, grazie alla scelta di coach Revelli di dare spazio a tutta la rosa biancoblù. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo conferma la propria presenza nel secondo campionato italiano di pallavolo maschile per la prossima stagione. Anche Reggio Emilia, sfidante di serata si salva dallo scenario Play Out, in quanto saranno Lagonegro e Motta di Livenza a retrocedere. Un grande in bocca al lupo a tutti per i Play Off e ancora prima a Cantù e Vibo Valentia per la Supercoppa. Grazie a tutti per aver vissuto ogni emozione al nostro fianco!



Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Fanuli schiera: Sperotto palleggio, Suraci opposto, Volpe e Caciagli al centro, Mariano e Perotto schiacciatori; Cantagalli M. (L)



Buon inizio per Cuneo con break al servizio e l’ace di Santangelo (8-5). Sul 12-10 va dai nove metri Suraci per Reggio, che mette a segno un break di 4 punti passando in vantaggio (12-14) e coach Revelli chiama il primo time out. Un paio di cambi al servizio per coach Fanuli, poi Chiapello per Santangelo sul 20-20 che mette a segno il 21°, poi lascia nuovamente il posto all’opposto biancoblù. Si procede punto a punto. Sul 22-21 entra Lanciani per Sighinolfi. Sul 24 pari entra Cardona per Pedron ad alzare il muro, ma la panchina reggiana chiama il time out. Si rientra e Perotto fa mani out portandosi al servizio per il set ball (24-25). Botto lo annulla, rientra Sighinolfi e va al servizio Codarin. Cuneo passa avanti con Santangelo (26-25) ed è nuovamente time out per i giallorossi. Ancora Santangelo in diagonale a chiudere il set 27-25.



Partenza equilibrata nella seconda frazione, poi sull’11 pari un break per Cuneo con Sighinolfi e Botto in attacco che porta al time out per Reggio (14-11). Sul 18-14 il doppio cambio Esposito/Cardona per Santangelo/Pedron con il numero 5 dai nove metri. Reggio Emilia recupera il gap (18-18) ed è time out per i biancoblù. I ragazzi di coach Revelli salgono in cattedra e si portano 23-18 con in mezzo l’ultimo tempo tecnico dei giallorossi. L’ace di Parodi vale il set ball (24-18) che chiude Codarin 25-18.



Il terzo set vede schierati per Cuneo Botto e Chiapello schiacciatori, Cardona opposto e Sighinolfi con Lanciani al centro; confermato Pedron insieme a Bisotto e Lilli come Liberi alternati in Ricezione/Difesa. Parte avanti Reggio Emilia e si mantiene a un paio di punti da Cuneo. L’ace di Cardona del 13-16 fa chiamare il time out a coach Fanuli che tenta così di togliere il ritmo al giovane opposto cuneese, riuscendoci, dato che la battuta successiva termina out. Sul 14-17 entra Kopfli per Botto; dai nove metri Chiapello. Come per gli altri giovani, anche lo svizzero entra e mette a segno il suo punto (15-17). Sul 16-18 entra Esposito alla battuta per Sighinolfi, ma è lunga. Cambiopalla ed è Pedron a salire dai nove metri e con Cardona in attacco e a muro su Mariano, Cuneo trova prima la parità e poi il sorpasso (20-19) che vale il secondo ed ultimo time out per i reggiani. Sul 21 pari entra Santambrogio per Volpe al servizio. Un super Chiapello in diagonale, fulmine o pulito (22-21). Cardona si prende il posto alla battuta con un mani out (23-22). Sul 24-23 entra Codarin per Pedron ad alzare il muro. Match ball per Cuneo con Chiapello al servizio. Suraci lo annulla; rientra Pedron. Cambiopalla ed è Sighinolfi al servizio e lo svizzero chiude con un muro su Suraci (26-24).



Al termine della partita Coach Revelli: «Oggi l’emozione è stata ancor più grande della prima, perché è stata una settimana molto lunga dove i ragazzi hanno faticato a stare in palestra com’è normale in queste situazioni. Noi dello staff abbiamo cercato di rendere la settimana normale e negli ultimi giorni abbiamo riattaccato la spina e oggi effettivamente oggi è stata una partita in cui abbiamo ricevuto col 70% e in attacco tutti i giocatori sono sopra il 50%. Da questa esperienza mi porto dietro molte cose, in primis la disponibilità di alcuni giocatori nei miei confronti che è il più bel attestato di stima che si possa avere. Questo periodo mi ha costretto a ragionare sul mio modo di allenare che ovviamente è diverso dal giovanile e quindi un upgrade che mi servirà in futuro per la parte finale della stagione con i giovani».



Si conclude qui la stagione dell’A2 maschile Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, l’appuntamento è per il 28 maggio con il Cuneo Sitting Volley nel derby contro Chieri.

13^ Ritorno (02/04/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Conad Reggio Emilia 0

Parziali (27-25/25-18/26-24)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 1, Santangelo 7, Sighinolfi 6, Codarin 6, Botto (K) 17, Parodi 7; Bisotto (L1); Cardona 9, Lanciani, Chiapello 6, Esposito, Köpfli 4, Lilli (L2).

All.: Francesco Revelli

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 72%; Attacco: 56%; Muri 7; Ace 3.



Conad Reggio Emilia: Sperotto, Suraci 14, Volpe 11, Caciagli 5, Mariano 10, Perotto 7; Cantagalli M. (L1); Santambrogio, Meschiari, Mian, Torchia (L2). N.e. Bucciarelli, Elia.

All.: Fabio Fanuli.

II All.: Fabio Sirotti.

Ricezione positiva: 53%; Attacco: 46%; Muri 7; Ace 3.



Arbitri: Angelo Santoro, Giuliano Venturi.



Durata set: 32’, 26’, 29’.

Durata totale: 87’.