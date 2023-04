Wash4Green Pinerolo vince a Casalmaggiore e sale in zona salvezza

Nella penultima giornata di Regular Season la Wash4Green Pinerolo espugna il Pala Radi di Cremona vincendo 3-1 contro la Trasportipesanti Casalmaggiore. Una gara, quelle delle piemontesi, giocata con il coraggio di chi sa che la salvezza è lì, a portata di mano e per prendersela serve una vittoria. E così, Zago e compagne conquistano il miglior risultato possibile mettendoci cuore, grinta e tanta determinazione. Merito di una prestazione di gruppo incredibile con a capo Valentina Zago, Mvp del match e miglior realizzatrice con 28 punti. In doppia cifra anche la coppia di centrali Akrari-Gray (16 e 11 punti) mentre tra le fila di casa Dimitrova è la migliore (24), seguita da una super Melandri, a segno con 18 punti di cui 10 muri (14 totali di squadra). La Wash4Green esce cosi, per la prima volta, dalla zona retrocessione e guarda all’obiettivo salvezza con grande speranza. La sconfitta di Perugia sul campo di Chieri porta Pinerolo a +2 dalla Bartoccini-Fortinfissi che nel prossimo turno ospiterà la capolista Conegliano. La Wash4Green chiuderà invece sul campo di casa con Chieri.

LA PARTITA

1° SET Subito bene Pinerolo che con Akrari in prima linea sale 1-3. Prandi sigla un punto diretto dai nove metri poi l’errore di Perinelli regala il +4 alle ospiti (3-7). Zago attacca di potenza, Grajber invece piazza un pallonetto dietro il muro che vale il 4-11. La Wash4Green continua a macinare punti (6-14). Il turno al servizio di Frantti accorcia le distanze e Melandri a muro fa la voce grossa (12-15). Zago conquista il cambio palla poi un break di tre lunghezze riporta Pinerolo a +6 (15-21) e nel finale sono due errori delle padrone di casa a regalare la vittoria alle ospiti (17-25).

2° SET Avvio equilibrato nel secondo parziale (3-3). Pinerolo tenta l’allungo con Grajber (4-6) ma Casalmaggiore azzera subito le distanze. Carlini si affida a Dimitrova per tenere il punto a punto (8-7) poi è Piva (entrata per Perinelli) a portare avanti le sue (12-9). Coach Marchiaro ferma il gioco e la fuga delle avversarie. In prima linea, Gray a muro e Zago in attacco riportano Pinerolo a -1 (15-14). Piva manda out ed è 15-15. La Wash4Green rimette la testa avanti ma sciupa tutto con due errori poi Dimitrova sigla il 19-19. Il finale è un testa a testa serrato chiuso solo ai vantaggi dalla Trasportipesanti 28-26.

3° SET Nel terzo set le due formazioni ripartono punto a punto (4-4). Si gioca in perfetto equilibrio fino al 9-9 poi il break del vantaggio è della squadra di casa che con Dimitrova in attacco e Melandri a muro sale a +2 (11-9). La Wash4Green riprende palla, Prandi firma l’ace del -1 e Dimitrova non trova il rettangolo rosa (13-13). Il controsorpasso delle piemontesi non si fa attendere (15-18). Casalmaggiore prova a rifarsi sotto ma Akrari dice di no: mura Frantti e poi attacca (17-21). Punto diretto di Zago dai nove metri (17-23) poi è ancora il capitano di Pinerolo a mettere a terra il pallone che vale l’1-2 (21-25).

4° SET Il set si apre con due errori al servizio. Dimitrova per il doppio vantaggio di Casalmaggiore ma Gray annulla subito le distanze (4-4). Pinerolo tenta l’allungo e coach Pistola ferma subito il gioco (5-7). Al rientro in campo Akrari firma il +3. Il secondo tocco di Prandi difende il vantaggio (7-10) poi la Wash4Green prova a spingere sull’acceleratore e con l’ace di Carletti sale 10-15 costringendo il tecnico di casa a chiamare il secondo time out. Zago sale in cattedra e porta la squadra sul 13-19 poi è il turno di Akrari che sigla il 15-21. Dall’altra parte della rete Sartori prova tenere il gioco le sue ma Pinerolo sembra avere una marcia in più e così è, il punto del match point porta la firma di Zago e l’errore al servizio di Dimitrova regala la vittoria (19-25).

SALA STAMPA

Valentina Zago MVP Wash4Green Pinerolo: «Sicuramente c’era tantissima voglia perché tutto il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo sta finalmente dando i suoi frutti e siamo molto contente di questo risultato ma finchè non cade l’ultima palla dell’ultima partita noi stiamo con i piedi per terra. Questa vittoria è bellissima e ci è servita tantissimo quindi faccio i complimenti a tutte le mie compagne».

Nikolova Dimitrova Trasportipesanti Casamaggiore: «Non possiamo pensare agli errori, dobbiamo pensare a come fare meglio le cose che sappiamo fare e puntare su quelle. A questo punto della stagione è normale che ci siamo alti e bassi e in queste partite esce il carattere della squadra, a noi oggi è un po’ mancato. Ci è mancata anche un po’ di aggressività e spinta nei momenti giusti».

IL TABELLINO

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 1

WASH4GREEN PINEROLO 3

Parziali (17/25, 28/26, 21/25, 19/25)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Carlini 3, Perinelli 5, Frantti 8, Lohuis 6, Melandri 18, Dimitrova 24, Mangani (L), Piva 8, Sartori 1. Non entrate: Scola, Buzzerio, Malual. All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 9, Prandi 5, Zago 28, Gray 11, Akrari 16, Ungureanu 7, Moro (L), Carletti 4, Bussoli, Bortoli. Non entrate: Miao, Jones, Renieri, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Frapiccini Bruno, Caretti Stefano.

NOTE: Spettatori: 1757, durata set: 23’, 36’, 29’, 21’; tot 119’. MVP: Valentina Zago.