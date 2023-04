Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

Top Junior

Giornata no per la Top Junior dell'Avigliana Basket che in quel di Chieri paga infortuni e postumi influenzali, il tutto è andato a sommarsi ad un gioco poco fluido ed a qualche pasticcio di troppo su entrambe le metà di campo. Non basta ai biancoverdi una spettacolare rimonta nell'ultima frazione di gioco per colmare il gap accumulato nei precedenti 30'.

BEA CHIERI 61

AVIGLIANA 57

Parziali (13-6; 28-24; 45-30)

BEA CHIERI: Munafò 2,Piersanti 16, Consiglio, Alò 9, Bosio, Caridi 1, Ricciardi 27, Giorcelli 3,Mateo 2, Scialabba 1, Iannucci. All. Mussio.

AVIGLIANA: Baldizzone, Di Carlo 7, Francone 6, Loiodice 3, Marabotto 8, Pasero 2, Schiafone 12, Souare, Truffa J. 4, Truffa N., Versace 4, Viotti 11. All. Coletta.

Under 15

Nel pomeriggio di sabato i ragazzi di Dal Sasso riescono a cogliere un'altra importante vittoria valevole per l'assegnazione del titolo Under 15 Silver. Molto bene nella prima metà di gara, gli aviglianesi subivano il ritorno degli ospiti nel terzo periodo e quasi vanificavano quanto di buono fatto vedere sino ad oggi.

AVIGLIANA BASKET 76

BASKET CLUB TRECATE 70

Parziali (31-14; 45-32; 58-54)

AVIGLIANA: Inches 2, Lucà 2, Milano 4, Barilli, Miranda 2, Mascia, Sforza 8, Variglia 16, Colpo, Bugnone 35, Iovinella 7. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis.

TRECATE: Geno 2, Marangon 14, Grazioso 2, Perfetto, Bosco 5, Friso 18, Ragni 11, Fumagallo 2, Ubezio, Battafarano 2, De Andrea 14.