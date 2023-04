Intensi 40 minuti, Squali vittoriosi su Casale

Squali in campo con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso (mai in campo Restelli a causa dell’infortunio al polso nel match contro Sangiorgese); per Casale ci sono De Ros, Staffieri, Apuzzo, Raiteri e Negri.

Colussa spara subito da tre, cinque punti in fila di capitan Giacomelli valgono l’8-2. È l’ex De Ros con le sue triple a tenere d’occhio la distanza (10-8), ma Ingrosso in lunetta rilancia per il 16-8. Grande giocata di Guardigli anche se non sfrutta il tiro in più (18-11), a bersaglio Saladini per la prima sirena (19-15). Maruca a segno due volte per il 23-15, ci prova Riva a dare ossigeno ai suoi, ma Colussa e Ingrosso regalano ai compagni il 30-22. Buono da tre e Giacomelli chiudono il primo tempo 35-27.

Dopo l’intervallo l’energia biancorossa è ancora più tosta, Colussa è infermabile, stoppata di Giacomelli poi il tabellone segna il 41-35 con time out per gli ospiti. Il solito Maruca fa luccicare gli occhi ai tifosi, fra azioni e giri in lunetta ne segna sette (parziale di 9-0) in fila ed è 48-35 con Seck per il 49-35. A rompere il digiuno è Riva ma Ingrosso al ferro vale il 51-37. Chiude Maruca di nuovo in lunetta: 52-40. Il quarto quarto è all’insegna del vantaggio in doppia cifra, Squali protagonisti a rimbalzo (doppia doppia per il duo Colussa-Ingrosso a fine match), Seck per il 56-43, Maruca congela il match (63-49) e il finale è un’ottima gestione da parte degli Squali: 69-56.

Oleggio Magic Basket 69

Junior Casale 56

Parziali (19-15; 35-27; 52-40)

Oleggio: Ingrosso 13, Giacomelli 8, Colussa 20, Restelli ne, Ballarin ne, Maruca 17, Palestra, Introini, Guardigli 2, Temporali, Seck 6, Buono 3. All. Nava.

Casale: Riva 14, De Ros 17, Kamar, Geraci, Avonto, Staffieri 3, Apuzzo 3, Raiteri 6, Ciocca, Negri 9, Saladini 4. All. Cristelli.