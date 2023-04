Due ori e due bronzi: Eurogymnica a segno anche nel Silver

Fermi i campionati Gold di ginnastica ritmica, a una sola settimana dalla conquista della finale scudetto che si terrà il 30 aprile a Torino, Eurogymnica torna in pedana questa volta nel campionato Silver, il livello promozionale della Federazione Ginnastica d'Italia.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, seppur qualitativamente meno significativo di quello Gold, il circuito Silver è in grado di esprimere talenti che magari nell'arco della loro carriera approderanno a palcoscenici agonisticamente più importanti.

Questo accade in special modo per le ginnaste che partecipano alle categorie LD o LE che utilizzano questi campionati individuali come rampa di lancio o come momento di verifica delle capacità acquisite.

Le categorie che ne fanno parte sono ben 10, quattro per le allieve, tre per le Junior e tre per le senior.

Non stupisce dunque se nel weekend appena trascorso, sulla pedana di Candelo, durante la prova del Campionato individuale LE, si siano visti giovani talenti informazione e ginnaste più esperte capaci di dare uno spettacolo avvincente.