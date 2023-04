Vittoria dell’Mts Ser sull’A.f. Volley di San Mauro

Se il campionato finisse con questa partita, le tigri santenesi sarebbero ai play-off, invece ci sono ancora 4 importanti partite da giocare, che Destefanis e compagne non possono lasciarsi scappare. Partita quasi perfetta per le padrone di casa che pestando sull'acceleratore, si aggiudicano i primi due set con apparente facilità, lasciano invece andare il terzo set, per poi aggiudicarsi il quarto, quello decisivo.

Nel primo set vengono schierate Rolle in palleggio e Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero, e si parte subito bene, perchè con il turno al servizio di Nardoianni che mette a segno un parziale di 5 punti, le padrone di casa sono già avanti, per 12 a 5. L'A.F Volley dal canto suo, cerca di difendersi dagli attacchi delle avversarie, ma a causa di qualche imprecisione e errore, aumentano la distanza da Destefanis e compagne, costringendo il coach san maurese a chiamare il secondo time out in svantaggio per 16 a 7. Il gioco dell'Mts risulta fluido e veloce, Rolle in regia gestisce bene le sue attaccanti, che vanno a segno con determinazione e caparbietà. Sul 22 a 14 sempre a favore delle padrone di casa, il coach santenese chiama il doppio cambio, con Roccati al posto di Rolle e Zuin al posto di Nardoianni, ma il risultato non cambia e si arriva al 23 a 15. Bertotto mette a segno un ace e siamo al 24° punto, chiude il set un primo tempo di Scapati, che il muro di San Mauro non riesce a trattenere.

Nel secondo set, parte ancora una volta il sestetto base, ma a differenza del primo, l'A.F Volley, tiene testa alle tigri santenesi, stando a distanza di uno o due punti fino a circa metà del set, quando, ancora una volta col turno al servizio di Bertotto, che mette a segno anche due aces, e con un parziale di 5 punti, permette alla sua squadra di portarsi sul 20 a 13. Sul 21 a 13 entra anche Girardi al posto di Scapati per il turno al servizio e anche in questo caso ci si avvia verso la fine del set, ed è Bertotto a mettere a terra un pallonetto del 24° punto e un attacco in primo tempo di Scapati a chiudere anche il secondo parziale per 25 a 19.

Nel terzo set invece di continuare a schiacciare sull'acceleratore e chiudere per 3 a zero la partita, Destefanis e compagne partono già in svantaggio, subendo qualche ace delle avversarie e accusando un po' il colpo, sbagliano anche qualche attacco di troppo. A questo punto il coach di casa, approfitta di questo appannamento per fare dei cambi e cercare di recuperare un set non ancora compromesso. Sul 7 a 13 effettua il solito doppio cambio con Zuin e Roccati al posto rispettivamente di Nardoianni e Rolle e sul 7 a 15 entra anche Girardi al posto di Bertotto, ma l'effetto non è quello sperato e il parziale continua ad aumentare. L'A.F Volley approfitta di questo appannamento per continuare la sua cavalcata e sul 9 a 19, entra anche Ghirardello al posto di Scapati e da vere tigri, le santenesi hanno ancora un guizzo di orgoglio e con un bel pallonetto di capitan Destefanis da posto 3 e un attacco dalla seconda linea di Girardi si arriva al 12 a 21. Il parziale però è troppo ampio da poter recuperare, nonostante l'impegno e la caparbietà delle padrone di casa. Con un attacco di Daffara, la miglior realizzatrice della formazione san maurese, viene chiuso il set per 25 a 14.

Forse un'altra squadra dopo aver perso un set in modo così netto, dopo averne vinti due con ottimi parziali, si sarebbe arresa o sarebbe partita ancora con il freno a mano tirato, ma non la formazione di capitan Destefanis, che anche le quarto set parte, al contrario con il piede sul acceleratore.

Tornato in campo il sestetto iniziale, infatti si ricomincia ad attaccare con determinazione e intelligenza, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria che a differenza non riesce ad essere così incisiva. Dopo una piccola incertezza iniziale, sul turno al servizio di Destefanis, che mette a segno anche un ace, l'Mts Ser passa in vantaggio per 4 a 1, grazie anche ad un muro di Nardoianni, e un attacco devastante di Busso dalla seconda linea. Sul 7 a 2 è l'allenatore dell'A.F Volley a chiamare il primo time out, per cercare di recuperare lo svantaggio, ma al rientro dalla sosta, Nardoianni non sbaglia il servizio e ci pensa ancora una volta Bertotto a chiudere il punto sul 8 a 2. Gli scambi iniziano ad allungarsi, entrambe le formazioni difendono gli attacchi, ma è sempre la formazione santenese a chiudere il punto. Sul 12 a 3 il coach dell'A.F volley chiama il secondo time out, ancora una volta per arginare quello che sta per diventare inevitabile, l'avanzata delle tigri santenesi, alle quali sembra andare tutto benissimo. L'attenzione in ricezione e difesa consente ancora un gioco veloce della regista dell'Mts ed è facile andare a segno. Sarà Busso con un attacco da posto 4 ad andare al match point ed è sempre lei a murare una fast avversaria e a chiudere tutte le ostilità per 25 a 14.

Ora il campionato avrà una settimana di pausa per la Pasqua. L'Mts tornerà in campo il 15/04 ospitata dalla formazione chierese del Cascina Capello, un campo sicuramente non facile da affrontare.

MTS SER SANTENA 3

VS A.F. VOLLEY 1

Parziali (25/16 25/19 14/25 25/14)

Mts Ser Santena: Ghirardello, Brunati, Bertotto, Rolle, Nardoianni, Scapati, Zuin, Busso, Destefanis (K), Girardi, Roccati, Saccinto

Libero: Ferrua

Allenatori: Daglio, Di Martino

Dirigente accompagnatore: Cannizzaro