Club76: i risultati del weekend

Per quanto riguarda la Serie C , le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto 2-3 contro Vol-ley Academy Volpiano. Dopo aver perso il primo set, le ragazze hanno saputo recuperare il secondo, cedendo al terzo, riconquistando il quarto. A decidere i giochi il tie break, che ha dato ragione alle ragazze bianco blu. L'Under 16 gold ha iniziato il girone di qualificazione alla final four, vincendo 0-3 la prima gara contro Cus Collegno.

Nel Campionato di Serie B2 , le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno giocato in casa contro Savigliano, vincendo al tie break per 3-2. Una partita importante, uno scontro diretto, che ha visto la formazione bianco blu perdere i primi due set. Grande reazione nel terzo e quarto set, che ha permesso di portare a casa la partita. Da segnalare l'ottima prestazione di Buffone, che ha chiuso con il 63% in attacco, per 13 punti su 21 palloni attaccati. Ora la squadra sarà impegnata a Pisa con un torneo di Pasqua con rinnovata fiducia e un respiro in più rispetto alla zona rossa.

In Serie D il Playasti giocherà questa sera, lunedì, in trasferta contro Pagliano & Passerin To Play. Pino volley ha perso 0-3 contro Balamunt Minimold. Dopo la bella prova della settimana scorsa, le ragazze iniziano la partita molto reattive e solo con qualche errore nel finale da parte delle padrone di casa il Balamunt vince il set. Secondo e terzo set molto combattuti, ma non bastano per chiudere la partita. Il prossimo appuntamento sarà contro Botalla dopo la pausa Pasquale.

L'Under 13 Gold ha vinto la gara tre del girone semifinale 5°/9° posto del Campionato provinciale contro Cuneo, per 3-2. Grande prova di carattere per le ragazze di coach Testa, che, dopo aver perso i primi due set, hanno registrato il servizio, arrivando al quinto e vincendolo.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 31 marzo

1° Divisione F. C.T. Cun.Ast. Girone 15°/18° posto: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 3-0

Under 13 F. C.T. Cun. Ast. Quarti di finale 9°/16° posto: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti 2011 Bianca 3-1

1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Volley Parella Torino Blu vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-0

1DF2 Play Off Promozione F. C.T. Torino: 567 Rivacastel Volley vs GS Pino Volley 0-3

1D FG Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: GS Pino Volley vs Polisport Chieri 3-1

1DFK Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: Volley Fortitudo vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-1

Sabato 1 aprile

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Vol-ley Academy Volpiano vs Club76 Playasti 2-3

Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Balamunt Minimold 0-3

Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Mon.Vi. Bam Verde vs Club76 Playasti 2011 0-3

Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2010 vs Rosso Officine- Bam 1-3

Domenica 2 aprile

Under 16 F. C.T. Piemonte Girone 2: Cus Collegno vs Club76 Playasti 0-3

Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/23° posto: Club76 Playasti Silver vs Volley Busca Verde 0-3

Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Semifinali 5°/8° posto: Club76 Playasti 2010 vs Cuneo Granda Volley 3-2

Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Club76 Playasti 2011 Blu vs Volley Busca 3-1

C.T. Torino F. CT16F6 Classificazione 23-28: Club76 GS Pino Volley vs A.F. Volley 3-0

C.T. Torino F. CT16F7 Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Basso Canavese Foglizzo 3-1

C.T. Torino M. CT15M1 Classificazione 9-15: Volley San Paolo vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 3-0

C.T. Torino F. CT14F4 Classificazione 17-22: Ve.la Volley Venaria vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

C.T. Torino F. CT14F5 Classificazione 9-16: Club76 GS Pino Volley vs Isil Volley Almese 0-3

C.T. Torino F. CT13F4 Classificazione 17-22: Chisola Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-1

SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE CONTRO GENOVA

Il Fenera Chieri '76 vince su CUS Genova 0-3. I ragazzi di coach Specchia hanno messo in piedi una delle loro partite più belle dell'anno, con la prima vittoria da tre punti in trasferta che riapre i giochi salvezza.