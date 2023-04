BEA Chieri: Usac Rivarolo passa al Pala Gialdo

Domenica 2 Aprile la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato al Pala Gialdo USAC Rivarolo per la 25esima giornata del Campionato di C Gold, la penultima di regular season.

I Leopardi sono reduci da quattro vittorie consecutive e devono fare i conti con le pesanti assenze di Tulumello e Drame, ancora indisponibili. USAC, al contrario, deve riscattare le sei sconfitte nelle ultime sei giornate. La gara è contraddistinta dall’equilibrio, con le due squadre che si alternano al comando rispondendosi spesso colpo su colpo.

Gli ospiti passano in testa nella parte centrale della partita, BEA torna al comando nel terzo quarto, poi USAC trova il controsorpasso. All’ultimo giro di orologio solo un punto dividono le due formazioni. I secondi finali sono concitati, l’ultimo tiro va nelle mani di Colli con la palla che però si infrange sul ferro e fa festeggiare i canavesani. Già qualificati da qualche settimana ai Play-Off per la promozione nella prossima Serie B Interregionale, i Leopardi interrompono la striscia di quattro successi consecutivi ma continuano la corsa verso la post season.

LA GARA

Alla palla a due coach Conti schiera Giacomelli, Colli, Scalzo, Molinario e capitan Gile. Coach Filippa risponde con l’ex di serata Abrate, Tampellini, Castello, Pucci e Ferraresi. Molinario e Colli aprono le danze, Ferraresi, Pucci e Castello rispondono per USAC: 7-8 e time out Conti. Tampellini tenta l’allungo da dietro l’arco, ma le triple di Scalzo e D’Arrigo e un Giacomelli in forma prima mette in ritmo i compagni, quindi ruba e appoggia allo scadere per il 21-22 del decimo.

Nella seconda frazione i Leopardi tornano in testa con Stiffi e toccano il +5 grazie a Gile e D’Arrigo. Rivarolo pareggia i conti a quota 31 e coach Conti ferma di nuovo il gioco. BEA soffre in attacco le assenze di due punti cardine come Drame e Tulumello e mette poca intensità in difesa, faticando a contenere le iniziative di Rivarolo, che infila un parziale 0-9 e conquista il massimo vantaggio di serata (31-40). Giacomelli sblocca i Leopardi dopo quattro minuti senza segnare e ricuce: 37-40 alla pausa lunga.

Coach Conti sprona i suoi nell’intervallo e la Planet Smart City sembra uscire dagli spogliatoi con un altro piglio. Gli Arancioni trovano il ritmo giusto in attacco grazie a una difesa più intensa e attenta, Colli mette pressione ai palleggiatori ospiti, Molinario e Giacomelli colpiscono e BEA prima pareggia quindi sorpassa. Con Chieri sul +3, Abrate sale in cattedra e ribalta il punteggio con due triple di pregevole fattura. Ci pensa ancora Colli a replica pochi istanti dopo: 57 pari.

Usac allunga di nuovo nei primi minuti dell’ultimo quarto (59-67), ma i Leopardi non demordono e riaprono la partita. Stiffi firma il -2 dal mezz’angolo, Abrate realizza ancora da 3 punti: 65-70, poi 69-73, ultimo minuto. BEA sbaglia tanto al tiro, non riuscendo a capitalizzare i tanti tiri aperti costruiti. Ci pensa D’Arrigo a firmare il -1 con poco più di un minuto da giocare. Le due squadre non segnano più, coach Conti non riesce a fermare la partita con un time-out e con 7 secondi da giocare ci pensa Colli a prendersi la responsabilità dell’ultimo tiro. Lo step back dell’esterno chierese però si ferma sul ferro: 72-73 è il risultato finale al Pala Gialdo.

IL COMMENTO

«Nei primi due quarti siamo scesi in campo con un approccio meno incisivo del dovuto – commenta coach Conti – Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale per essere forti in tutte le situazioni. Nell’ultimo mese ci siamo abituati bene a giocare al completo e questa volta non è stato possibile. Sfrutteremo al meglio la pausa delle prossime settimane per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio dei play-off».

PROSSIMO TURNO

Dopo la pausa per le festività Pasquali, Sabato 15 Aprile la Planet Smart City BEA torna in campo sul parquet di Barbieri Valsesia Basket per l’ultima giornata di C Gold. Palla a due alle 21 a Borgosesia.La stagione continuerà poi con i play-off, a cui BEA è già matematicamente qualificata, che decreteranno le cinque promosse in Serie B Interregionale.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 72

USAC RIVAROLO 73

Parziali: 21-22, 37-40, 57-61

BEA Chieri: De Mita, Giacomelli 12, Orsi, Colli 12, Scalzo 3, Stiffi 9, Molinario 18, Gile 5, Quagliotto, Tagliano, D’Arrigo 13. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

USAC: Costa 2, Ronci, Castello 13, Tampellini 9, Pucci 14, Chiartano, Abrate 16, Marando 4, Ferrera, Ferraresi 15, Battaglia. All. Filippa, Ass. Porcelli.