S.G. Concordia nuovamente protagonista a Candelo con un Oro, un Argento e un Bronzo assoluti

Per le Allieve, il Programma tecnico prevede un esercizio a corpo libero obbligatorio, ed uno o due esercizi agli attrezzi. Per le Junior e le Senior sono invece 2 o 3 esercizi, tutti agli attrezzi, a scelta tra i 5 previsti. La classifica è determinata dalla somma dei due migliori punteggi conseguiti. Una gara difficile e appassionante, con un livello tecnicamente molto alto, dedicata a ginnaste esperte, che portano in pedana esercizi complessi e ricchi di rischi e di difficoltà.

Un Oro , un Argento e u n Bronzo assoluti , più numerosi piazzamenti da podio nelle classifiche di Specialità, sono il bottino delle Concordine che, nel weekend scorso, hanno gareggiato nella 1^ Prova Regionale del Campionato Silver Individuale , Livello LE , il livello più alto in assoluto del Campionato Silver. Nel Palazzetto dello Sport di Candelo, con l’organizzazione della Società Rhythmic School, sabato sono scese in pedana le Allieve, domenica le Junior.

Nelle Junior 1 è scesa in pedana Daria Molinari: con due esercizi eleganti e sicuri si è classificata al 2° posto assoluto, 1^ nella specialità Cerchio e 2^ alla palla. Ha dovuto rinunciare al terzo esercizio per un leggero infortunio occorso durante le prove.

A concludere in bellezza ci ha pensato il “ciclone” Adele Cammilli: alla sua prima gara da Senior, Adele ha messo in evidenza la sua maturità e ricchezza nel maneggio degli attrezzi e nell’esecuzione delle difficoltà, unite ad una grande capacità espressiva ed energia, che le hanno permesso di superare per ben due volte il “muro” del 15, piazzandosi al 1° posto della classifica assoluta con un totale di 30.775 ( il punteggio più alto segnato in tutta la giornata di gara) e, nelle classifiche di Specialità, al 1° posto al cerchio, con 15.400 e alle clavette, con 15.375, e al 2° posto nel nastro, con 13.800. Per lei, una gara da incorniciare.