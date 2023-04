‘Studenti in piazza – Lo sport può cambiare il mondo’: a Tortona, Castelnuovo e Voghera

Oltre tremila studenti in piazza a Tortona, Castelnuovo Scrivia e Voghera, fulcri dell’attività quotidiana di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Olympia Voghera, partner del progetto. Un nuovo grande evento nell’ambito di ‘PiantiAMO il futuro’, che da anni promuove e raccoglie tutte le iniziative nate dal connubio tra le Società e gli istituti scolastici del territorio. Questa mattina, gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado si sono radunati nelle rispettive città con l’obiettivo di promuovere e rappresentare – secondo la loro interpretazione e il loro punto di vista – i valori positivi che solo il mondo dello sport può trasmettere, in modo forte e diretto.

‘Studenti in piazza - Lo sport può cambiare il mondo’, il claim scelto dai Club e dalle scuole per riassumere una giornata in cui gli elaborati – visivi, scenici, canori e vocali – sono stati realizzati e presentati dai ragazzi e dalle ragazze in previsione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, che avrà luogo il prossimo 6 aprile e che, già dallo scorso anno, è stata identificata come una delle tappe più importanti dello sviluppo di ‘PiantiAMO il futuro’.

La giornata odierna, accompagnata per la sua interezza dalla musica, si è aperta nelle tre piazze (Piazza Duomo a Tortona e Voghera, Piazza Vittorio Emanuele II a Castelnuovo) con la lettura di un messaggio di ringraziamento e di apertura da parte di uno studente, cui hanno fatto seguito i saluti delle istituzioni. Il Sindaco Federico Chiodi a Tortona, il Vice Sindaco e Assessore Simona Virgilio e il Vice Sindaco Paola Pisa a Voghera e Castelnuovo hanno inaugurato una scaletta di interventi davvero ricchi di contenuti, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema individuato. A Castelnuovo è intervenuta anche Paola Isetta, assessore alla Pubblica Istruzione, ed era presente l’assessore alle Politiche Giovanili Gaia Breglia.

Per la Bertram Derthona sono intervenuti il Presidente Marco Picchi a Tortona e l’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci a Voghera, per l’Autosped Castelnuovo il General Manager Alice Pedrazzi a Castelnuovo e per l’Olympia il Presidente Stefano Barbieri a Voghera. Preziosi e interessanti gli interventi di Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Guido Marini a Tortona, Don Cristiano Orezzi – Parroco del Duomo e Direttore della diocesi pastorale giovanile – a Voghera, del dirigente scolastico Gaetano Mallia a Castelnuovo e del Comandante dei Carabinieri, il Capitano Domenico Lavigna a Tortona.