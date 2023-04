BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Continua con piglio il percorso dell'U17 Eccellenza nel girone Coppa, con la seconda vittoria consecutiva conquistata dai Leopardi al Pala Gialdo con Biella Next. In un sabato di successi, vincono anche l'U17 Silver con BC Serravalle (girone Coppa) e i Top Junior con la capolista di Polisportiva Venaria.

Ottimo primo tempo dell'U14 Gold ospite di Granda College Cuneo (9-30), nel girone Top, poi i padroni di casa recuperano e strappano la vittoria. Nei turni infrasettimanali, l'U15 Eccellenza cede a Monferrato Basket (girone Coppa) e l'U14 Silver a 5 Pari Torino (girone Top). L'U13 Gold gioca una buona prova e si ferma a un soffio dalla vittoria con Area Pro, l'U13 Silver cede a Kolbe Torino e l'U15 Silver a Olimpo Alba nei gironi Coppa.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - BIELLA NEXT 80-74

Parziali: 17-19; 45-40; 59-52

CHIERI: Viggiano 20, Quagliotto 19, Bechis 8, Minetti 2, Guardalben 2, Mazzardis, Altina, Origlia 18, Fogliato 9, Pisciuneri, Kamami 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

BIELLA: Cuccuru, Masi 13, Tonione C. 2, Ceretti G, Tonione G., Ceretti C. 14, Ronzani 2, Guelpa 24, Montalto 1, Rozic 14, Sanfilippo 4. All. Carofiglio, Ass. Toso, Ass. Peraldo, Acc. Cuccuru.

U17 SILVER

SERRAVALLE - BEA CHIERI 40-69

PARZIALI: 10-15, 18-34, 26-53

BEA CHIERI: Ahia 14, Vidotto 3, Gamba 9, Zoccolan, Ricci 32, Pianfetti, Luera, Chiosso 1, Vurruso, Gangitano 6, Scamardella 2, Mezzasalma 3, All. Usai, Ass. Ghigo.

SERRAVALLE: De Francesco 10, Moretti, Pavan 4, Pezzano 2, Brioschi 17, Bausone, Sturzu 2, Murra, Canepa, Cekrezi 3, Raviolo, Prearo 2, All. Vigneri.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL - POLISPORTIVA VENARIA 61-57

Parziali: 13-6, 28-24, 45-30

BEA CHIERI: Munafò 2, Piersanti 16, Consiglio, Bosio, Alò 9, Caridi 1, Ricciardo 27, Giorcelli 2, Mateo 2, Scialabba 1, Iannucci. All. Mussio.

U14 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO - BEA CHIERI SSDRL 61-54

Parziali: 5-13, 23-36, 45-49

BEA CHIERI: Milani (C) 9, Borz 5, Spennato 6, Giachino 14, Tarantino, Vacca, Fatai, Petrin 5, Sidari 9, Tran 4, Calò 2, Valentini. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

CUNEO: Grosso (C) 5, Peano 2, Mandri, Martini 2, Giraudo, Cusimano 26, Giordano, Rosso, Freni, Aimeri, Gastaldi 10, Olomo 16. All. Grosso.

U15 ECCELLENZA

JB MONFERRATO BASKET - BEA CHIERI SSDRL 75-32

Parziali: 17-8, 43-18, 53-28

BEA CHIERI: Giangualano 10, Cacciabue 10, Zanzon 4, Milani 4, Monaco 2, Marchiori 2, Dalmasso, Massari, Rodinò, Molinari, Nurra, Giachino. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Acc. Mout.

U14 SILVER

5 PARI TORINO - BEA CHIERI 71- 50

Parziali: 15-12, 40-20, 62-32

Bea Chieri: Bonetti, Cordero 2,Giorcelli 17, Santoro 4, Traversari 15, Faedda, Mastrocola 2, Balla 4, Griva 4, Di Carlo , Costamagna 2, all. Ratto F.

5 Pari: Gaglione 6, Spada , Regruto 20, Cauda 8, Desderi 12, Galli 2, Dell’arti , Cavallo 2, Brunero 2, Cerri 3, Shehi 15, all. Scarano F.

U13 GOLD

BEA CHIERI - AREA PRO 2020 60-63

Parziali: 15-17, 33-32, 47-55

BEA CHIERI: Borz 16, Spano, Di Giorgio 2, Cristiano 3, De Mita, Menegatti 5, Montiglio 8, Calò 15, D'Acunti, Coltiletti 11, Rasconi. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

AREA PRO: Nafara(C) 7, Berta 6, Krediet , Colmo 4, Bechis 26, Peretto, Spesso, Boru 2, Montimurro, Petta, Ansaldi 18, Albu. Allenatore: Persico, Ass.Lenzi.

U13 SILVER

KOLBE-BEA CHIERI 90-31

Parziali: 22-9, 42-16, 73-26

KOLBE: Squillaci 15, Gioia 13, Paonassa 10, Duplo 14, Carideo 4, Mangiameli 5, Vaccaro 7, Bertolotti 6, Pepuccio 2, Osmani 6, Faraone 10, Piterata. All. Di Pasquale.

BEA CHIERI: Sandri 15, Cartolaro 2, Sangiorgi 2, Zanzon 10, Patrascu F. 2, Iacovuzzi, Percudani, Patrascu L., Cartolaro,Cazzaro, Dardano M. , Dardano S., Bernardiello. All. Corrado.

U15 SILVER

BEA CHIERI - OLIMPO BASKET ALBA 72-44