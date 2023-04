Novipiù Campus Piemonte: l'U19 Eccellenza chiude il campionato col successo a Torino

La Novipiù finisce il suo cammino stagionale in Under 19 Eccellenza vincendo al Pala Gianni Asti di Torino contro i locali della Reale Mutua. Dopo un primo tempo sottotono, i langaroli nella ripresa alzano il ritmo e dilagano.

LA PARTITA

Il campionato Under 19 Eccellenza della Novipiù si chiude sul palcoscenico di lusso del Pala Gianni Asti di Torino. Sono i locali a partire con la faccia giusta e portarsi sull’11-6. Campus ci mette qualche minuto ad accendersi, poi Camara e Cornati colpiscono dalla lunga e impattano 15-15. Sul finire di frazione sono i dunque viaggianti ad aver preso un pizzico di inerzia, ma sprecano diversi tiri liberi per fare il vuoto. Ad ogni modo Manna sigla il +5 del decimo: 15-20.

La seconda frazione vede Basket Torino provare a fare un nuovo break con tiro pesante e energia a rimbalzo: vantaggio gialloblu sul 28-27. Makke dai 6,75 m rimette subito avanti i suoi, lo segue di lì a poco Lomele con la rubata e poi l’affondata del 27-35. Campus spinge, le incursioni di Mobio aprono la forbice, poi Camara scocca la tripla del +15 (28-43). L’ultima palla del primo tempo è, però, dei padroni di casa che bruciano la sirena per il 31-43.

Nella ripresa la difesa ospite diventa decisamente più intensa, dopo un recupero Mobio va a schiacciare il 33-51. A ruota ancora ondate di azioni rapide permettono di dilagare, poi Makke e Corgnati colpiscono dall’arco ed è + 30 (36-66). I viaggianti non paghi affondano ancora il colpo, Longo inchioda in reverse, poi Pecchenino chiude la frazione: 40-72.

Manna inaugura gli ultimi dieci minuti, Elkazevic in coast-to-coast incrementa il bottino (40-76). La difesa a tutto campo intanto continua a fruttare recuperi, Manna capitalizza e di lì a poco Obakhavbaye segna e subisce fallo per il +50 (45-95). Lo stesso “Oba” vola sopra al ferro per l’ultimo canestro della stagione: Campus vince 53-97!

Si chiude così la Under 19 Eccellenza della Novipiù, con un percorso di sedici successi in ventidue partite. Campus non si qualifica alle Finali nazionali (a cui accedono le prime tre), pur avendo battuto Varese due volte (seconda) e aver ceduto a Borgomanero (capolista) entrambe le volte al supplementare. Ora testa sul finale di stagione di Serie B alla caccia della seconda gioia.

Basket Torino 53

Novipiù Campus Piemonte 97

Parziali (15-20, 16-23, 9-29, 13-25)

Basket Torino: Delle Ave 18, Altobelli 9, Greco 8, Fea 6, Petruzzi 4, Beltramino 4, Gallino 2, Loiacono 2, Piasentin, Dancau. All. Siragusa.

Novipiù Campus Piemonte: Manna 18, Mobio 14, Makke 11, Camara 11, Corgnati 8, Lomele 8, Elkazevic 8, Obakhavbaye 8, Longo 7, Pecchenino 4. All. Jacomuzzi, Ass. Gaudio.