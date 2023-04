Karhu e VTT, una partnership in qualità

Una partnership in qualità. Sono le note dominanti del brand Karhu e della VTT di Lagnasco, pronta in questi giorni ad ospitare una grande kermesse di tennis giovanile come una tappa del Super Next Gen Italia, under 18 maschile e femminile, che vedrà misurarsi sui campi del Tennistadium alcuni dei prospetti italiani più interessanti delle categorie under 18 e under 16.

Torniamo all’azienda che fonda le sue radici in Finlandia, nel lontano 1916, rilevata come brand nel 2013 dalla famiglia Arese. I tre figli di Franco, grande atleta piemontese degli anni Settanta, Enrico, Edoardo ed Emanuele, sono in prima linea nella conduzione di questa realtà leader nel settore dell’abbigliamento per lo sport: «Io – spiega Enrico – mi occupo della parte nazionale ed estera, Edoardo di quella nazionale ed Emanuele è stabilmente ad Amsterdam impegnato con l’estero. Il nostro brand è molto sviluppato nell’area del running e del prodotto “Sneakers”. Per quanto concerne il tennis lavoriamo prevalentemente con i circoli fornendo l’abbigliamento per i maestri e gli staff tecnici. Lo stesso discorso lo facciamo in altri ambiti sportivi».

Il rapporto con la VTT di Lagnasco è ormai consolidato: «È nato quando eravamo impegnati in un centro tennistico a Fossano, per ragioni di sinergie operative. Ci piace molto il modo di lavorare della VTT e dei suoi dirigenti, con la grande attenzione che ripongono nei servizi che rivolgono ai loro interlocutori, sportivi a largo raggio che partono dai più piccoli e arrivano agli adulti e alle famiglie in genere. In VTT tutti gli aspetti vengono curati da professionisti delle diverse aree, tecnica, mentale, nutrizionale, fisica. La base cresce con una particolare educazione non solo sportiva e può contare sulla struttura e sullo staff anche in virtù di un doposcuola che in pochi centri possono permettersi di attuare. Il Tennistadium rappresenta poi, e non solo in regione, un vero e proprio gioiello per il tennis e la pratica sportiva in genere. Siamo molto affini a questa realtà anche per la sua capacità di comunicare l’attività proposta, sia con i veicoli classici che attraverso i social. È dunque un motivo di orgoglio per entrambe le nostre realtà aver dato vita a questa partnership».

Un piccolo esempio di attenzione al particolare: «Ogni giorno le divise dei maestri cambiano ma è tassativo entrare in campo vestiti perfettamente e con la conseguente bella immagine che ne deriva per il nostro brand».

Una presenza, quella di Karhu nel mondo del tennis, che ha una propensione verso il mondo giovanile, azione dalla quale nascono altre soddisfazioni: «Le più recenti – prosegue Enrico Arese – sono legate al successo (1° posto nello specifico) nella classifica FITP per l’attività giovanile del TC Finale, realtà della quale siamo partner e che da molte stagioni riesce a creare talenti che poi si affacciano al tennis di più alto livello. Siamo inoltre partner del circuito Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, ideato molti anni fa dall’ex professionista Rita Grande e che rappresenta un grande veicolo di promozione di questo sport, capace di interessare ogni anno nelle varie tappe e in tutto il territorio nazionale migliaia di giovani ragazzi a ognuno dei quali diamo una nostra maglietta, insieme a Ferrero. Un onore essere al fianco di un colosso come l’azienda piemontese leader mondiale nel suo settore».

Torniamo ai grandi momenti targati Karhu e VTT: «Indimenticabile – conclude Enrico Arese – uno stage fatto al Tennistadium con il preparatore atletico e nostro testimonial Duglas Cordero, nell’ottobre del 2019, una delle persone più limpide e preparate che mi è stato dato modo di conoscere nel mondo dello sport».

Da giovedì 6 aprile i campi della VTT di Lagnasco, come detto, si riempiranno di gesta agonistiche nei due tabelloni del Super Next Gen under 18. Chiuse le iscrizioni il 1 aprile scorso si è passati alla compilazione dei due draw. Si parte con le qualificazioni e si arriva ai due main draw. Battute finali del torneo programmate sabato e domenica 15 e 16 aprile prossimi. In campo maschile sono 179 i partecipanti, con oltre 40 seconda categoria iscritti e pronti a darsi battaglia per il prestigioso titolo. Guidano il draw finale i 2.6 Andrea Tognolini e Simone Massucco. Nel settore femminile sono 48 le partecipanti. La prima testa di serie è la 2.5 Attias Judith Esther Kim, la numero 2 la piemontese Alice Noascon Fragno, 2.6: «Tutto pronto sui nostri campi – spiegano Enrico Gramaglia e Duccio Castellano – per la partenza del grande appuntamento. Ottimo il livello dei partecipanti, cosa la risposta a livello di iscrizioni».