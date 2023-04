Derthona Basket: a Venezia insieme ai Leoni

Una sfida ricorrente e dal grande fascino attende la Bertram Derthona, impegnata al PalaTaliercio contro l’Umana Reyer Venezia sabato 8 aprile alle ore 20. Tanti i motivi di interesse della sfida, dagli ex da entrambe le parti allo spettacolo in campo e sugli spalti che le gare precedenti hanno sempre riservato, per arrivare alle emozioni che anche la gara di sabato non mancherà di avere.

Come accaduto in tutte le partite della stagione, la Società mette a disposizione dei tifosi il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto dello sport. La partenza è fissata alle ore 14 di sabato 8 aprile dal piazzale antistante il PalaCamagna, al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Il costo del servizio è di 40 euro, cui vanno aggiunti i 10 euro del biglietto per assistere all’incontro.

Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi nella sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.