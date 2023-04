Castelnuovo Scrivia a Milano: sfida decisiva?

Turno infrasettimanale ‘caldissimo’ per la formazione di Molino che oggi alle ore 21 va a far visita alla capolista Ponte Casa d’Aste Sanga Milano che precede le giraffe di due lunghezze in classifica; curiosa coincidenza il fatto che il match di andata si sia disputato, sempre in mezzo alla settimana, appena prima della sosta di Natale mentre in questo caso precederà lo stop previsto per le festività pasquali.

Match che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’assegnazione del primo posto in classifica al termine della regular season, fattore che potrebbe pesare molto nei playoff, solo nel caso in cui fossero le milanesi ad imporsi (con la vittoria il Sanga sarebbe matematicamente primo) mentre in caso di vittoria dell’Autosped il verdetto verrebbe comunque rimandato a sabato 15 quando si disputerà l’ultima giornata.

Inutile nascondere l’importanza della gara del Pala Giordani, gara che sarà anche, implicitamente, una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia andata in scena proprio un mese prima a Battipaglia e che vide le castelnovesi aggiudicarsi il trofeo, in rimonta, dopo aver a lungo inseguito la formazione di Pinotti, avanti per oltre 30’.

Trattandosi della terza sfida stagionale è superfluo dire che i due staff tecnici conoscono ormai a menadito pregi e difetti delle rispettive avversarie anche se non è certo da escludere, anzi è assai probabile, che le due panchine possano studiare qualche nuova mossa per cercare di spostare l’ago della bilancia dalla propria parte; molto, sicuramente, dipenderà, come sempre, da come le giocatrici sapranno poi mettere in pratica, sul parquet, il piano partita studiato a tavolino.

Sulle qualità della formazione milanese si è già parlato, e diffusamente, in occasione dei due precedenti incontri: d’altro canto il ruolino di marcia del Sanga (due sole sconfitte in 24 match) la dice lunga sulla forza di un collettivo che ormai da ben 3 anni (e sarebbero 4 se il Covid nel 2020 non avesse fermato tutto anzitempo) è stabilmente ai vertici del girone nord (una finale ed una semifinale promozione negli ultimi due campionati).

Coach Pinotti ha costruito, nel tempo, un roster di livello davvero eccelso partendo dal gruppo storico delle giocatrici (capitan Guarneri, Toffali, Novati e Beretta) ed innestando, ogni anno, elementi in grado di far fare, alla propria squadra, un grande salto di qualità; lo scorso anno sono arrivate infatti le esterne Penz (tra le protagoniste della scalata in A1 di Moncalieri) e Madonna (a Castelnuovo abbiamo toccato con mano quanto grande sia il talento ed il carisma di Tay) mentre quest’anno l’ulteriore step è stato compiuto grazie agli ingressi del centro olandese Van Der Keijl (uno dei migliori pivot della A2), dell’ala Bonomi (ex Brixia ma di scuola Geas) e del play/guardia italo americano Hatch.

Il Ponte è squadra temibilissima da dietro l’arco, grazie al nutrito pacchetto di tiratrici di cui dispone ma è altrettanto pericolosa in contropiede ed in transizione primaria grazie a Toffali, incontenibile in campo aperto; vicino a canestro poi Van Der Keijl, Guarneri e Novati garantiscono punti, difesa e rimbalzi e non è un caso che proprio in questo fondamentale la formazione lombarda sia una delle poche, nella categoria, a poter far meglio delle giraffe, come è avvenuto nelle due precedenti gare.

In casa Autosped la partita contro Carugate, seppure con qualche complicazione di troppo, ha finalmente permesso a Molino di poter avere le proprie giocatrici al completo, cosa mai accaduta in precedenza in stagione; aldilà dell’importanza dal punto di vista tecnico e tattico il fatto di poter avere a disposizione l’intero organico è fondamentale per poter concedere minuti di riposo fondamentali a chi, in passato, ha dovuto tirare a lungo la carretta.

Ovviamente qualcuna non è ancora al top della condizione ma l’augurio è che con il passare delle giornate chi ora è ancora un pochino indietro possa mettersi al passo con le compagne. Non sappiamo se sarà una partita bellissima dal punto di vista tecnico, i due match di quest’anno raccontano di sfide dal punteggio abbastanza basso in cui le difese hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi; quello che sappiamo è che quasi certamente sarà una partita appassionante e tiratissima in cui non mancherà certo l’agonismo e tutto ciò dovrebbe comunque regalare uno spettacolo assai godibile al pubblico presente, tra cui non mancherà una bella rappresentanza di tifosi castelnovesi.