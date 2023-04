Overall Cycling Team: un podio importante

Sono stati tre giorni di gare intensi. Sabato e Domenica in Emilia Romagna e Martedi a Mercatale Valdarno e proprio sulle strade Toscane, nella 62^ edizione della Coppa Fiera di Mercatale è giunto il secondo gradino del podio grazie a Luca Cavallo, ben supportato dai compagni Jannis Davarias, Leonardo Giani, Luca Belloni e Matteo Sasso.

Quest'ultimo molto combattivo e 11^ al traguardo. Cavallo è stato anche incoronato come miglior scalatore di giornata per essersi aggiudicato il Gran Premio della Montagna. Il corridore di Dronero, protagonista delle fasi finali della gara, sull'arrivo in leggera salita ha anticipato un gruppetto di 11 elementi con presente anche Sasso giungendo a solo sei secondi dal vincitore. A dirigere il Team i D.S. Luciano Gori e Francesco Baldi.