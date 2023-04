Derthona Basket: scatta la vendita dei biglietti per la gara contro Brescia

Nuovo importante appuntamento casalingo della stagione per la Bertram Derthona, che domenica 16 aprile alle ore 18 sarà impegnata al PalaEnergica Paolo Ferraris nella sfida contro la Germani Brescia vincitrice della Coppa Italia. Nel corso degli anni, tra Serie A2 e Serie A, le sfide contro la squadra lombarda hanno sempre regalato grandi emozioni e cornici di pubblico significative, grazie anche alla passione e al sostegno che i tifosi non hanno mai fatto mancare ai Leoni.

La Società comunica che, a partire dalle ore 12 della giornata di domani, giovedì 6 aprile, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara. Sono, come di consueto, tre le modalità per comprare i biglietti:

recandosi presso la sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 15 aprile dalle 10 alle 12);

online sul sito di Vivaticket;

alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato domenica 16 aprile a partire dalle ore 16.30.

Bertram Derthona ricorda che sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica e che le riduzioni sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella con i prezzi dei singoli tagliandi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti, è possibile rivolgersi al Club direttamente in sede, telefonicamente, al numero 0131 1953689, oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Anche in occasione di questa partita, la Società mette a disposizione dei tifosi il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza del pullman è fissata alle ore 16 di domenica 16 aprile dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.