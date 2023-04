Volley Parella Torino: è arrivata l'ora di "Pasqua Sotto Rete"

Il Covid ha provato ad arginare il successo di "Pasqua Sotto Rete", che sia nel 2020 che nel 2021 non si è svolto proprio a causa dell'emergenza sanitaria che ha condizionato per due anni il mondo intero. L'anno scorso il ritorno anche se in formato "light", con 56 squadre al via e tanta voglia di riprendere quel percorso interrotto nel 2020.

L'organizzazione come sempre è a cura del Volley Parella Torino , la società che ha ideato questo torneo, nato un po' per caso, per soddisfare le esigenze di un allenatore di fr giocare la propria squadra durante le vacanze pasquali e divenuto anno dopo anno sempre più importante, nonostante nel corso degli anni abbia dovuto affrontare anche una terribile tragedia come la scomparsa di Alessia Berruti, giovane atleta finalese deceduta nella notte tra le due giornate di gara dell'edizione del 2015 e alla cui memoria dall'anno successivo è dedicato un premio speciale.

Si arriva così all'edizione di quest'anno, la numero 14. E non poteva che essere la stagione dei nuovi record. Ad iniziare dalle squadre partecipanti, che saranno ben 96, cinque in più rispetto al record precedente. Numeri possibili anche grazie all'aumento delle categorie a sette: Under 13, 14, 16 e 18 femminile, Under 13, 15 e 17 maschile.

Saranno ben 40 le società presenti, provenienti da 5 diverse Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana) di cui 31 ospitate in 10 hotel della città per un totale di 400 notti e 500 cene, mentre saranno ben 1600 i packed lunch distribuiti.

Numeri che porteranno il torneo in giro per Torino, su 13 diversi impianti (21 campi di gioco) dove saranno oltre 50 i volontari parellini, presenza indispensabile per la riuscita di un torneo che anche quest'anno dimostra come il Volley Parella Torino non sia solo l'attività di vertice ma anche un tramite per il turismo sportivo verso la città che rappresenta.