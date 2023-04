FISI-AOC: i risultati di Slalom e Gigante a Bormio e dello Slalom di Soldeu

Per chiudere la stagione dei campionati italiani di sci alpino in Italia mancavano ancora le gare della categoria Giovani nelle discipline tecniche, spostate da Corno alle Scale a Bormio. Mercoledì 5 aprile il Comitato FISI Alpi Occidentali ottenuto tre medaglie con due atlete e un atleta cresciuti nei vivai degli Sci Club affiliati e affinati tecnicamente nelle squadre regionali. Sugli scudi innanzitutto il diciannovenne di Frassino (Cuneo) Fabio Allasina, prodotto dello Ski College Limone e della squadra regionale, ma passato nel 2022 alle Fiamme Oro di Moena e alle squadre nazionali.

L’atleta cuneese ha vinto lo Slalom con una grande rimonta nella seconda manche, passando dall’undicesima alla prima piazza per chiudere con il tempo totale di 1’,24”,32/100, con 13/100 di vantaggio sul finanziere trentino Davide Leonardo Seppi, che era tredicesimo a metà gara. Terzo a 18/100 Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, olimpionico albanese e quindi non in lizza per il titolo nazionale Giovani. La medaglia di bronzo è andata quindi al collo del poliziotto padovano Stefano Pizzato, staccato di 32/100. Peccato invece per Edoardo Saracco: il carabiniere limonese ha inforcato nella seconda manche quando aveva il miglior tempo. Ottavo assoluto e settimo tra i Giovani italiani il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, venticinquesimo l’altro cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana.

Alessandro Abbà dello Sci Club Vermenagna si è classificato decimo tra gli Aspiranti. Andrea Bertoldini dello Sci Club Lecco, quinto assoluto, ha vinto la classifica del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, davanti a Francesco Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raffeisen Werbering e a Leonardo Rigamonti.

Nella prima giornata di gare a Bormio le donne erano invece impegnate nel Gigante, vinto dalla poliziotta trentina Beatrice Sola, con il tempo totale di 1’,46”,09/100 e con distacchi rispettivamente di 65/100 e di 66/100 su due atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali, la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli (ex dello Sci Club Sansicario Cesana) in risalita dal nono posto della prima manche e la sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, che ha scalato quattro posizioni nella seconda run.

Ottima prova per la verzuolese Sofia Mattio dello Ski College Limone, tredicesima assoluta e seconda delle Aspiranti, mentre la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana si è classificata diciottesima. Le torinesi Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli e Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario si sono classificate rispettivamente ventunesima e ventinovesima assoluta, nonché quinta delle Aspiranti.

Martina Banchi, anche lei torinese ma passata da quest’anno ai lombardi dello Ski Racing Camp, ha chiuso in ventottesima posizione.

Da segnalare anche il nono posto tra le Aspiranti di Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard. Questo il commento a fine di Alberto Platinetti, che, insieme al collega Alessandro Roberto, allena la squadra femminile del Comitato FISI Alpi Occidentali: “Sono contento per Emilia Mondinelli e Matilde Lorenzi, ma anche per le altre ragazze, che, come Sofia Mattio e Maria Sole Antonini, hanno fatto una bella gara. Peccato per Margherita Cecere, uscita nella prima manche, perché poteva giocarsela pure lei. Brave tutte comunque”.

Le classifiche dello Slalom maschile e del Gigante femminile dei Campionati Italiani Giovani:

Slalom Maschile

Gigante Femminile

A SOLDEU CARLO CORDONE VINCE SLALOM DEI CAMPIONATI ANDORRANI. ALTRI ATLETI AOC IMPEGNATI A LES MENUIRES, CAMPIGLIO E ABETONE