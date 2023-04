La Fulgor si prende i due punti contro LRB

Agevole successo per la Paffoni di coach Quilici, che sul campo del Pala Battisti trova i due punti sul 78-62 finale in una gara mai in discussione in cui i giovanissimi ospiti hanno comunque lottato con le unghie e con i denti fino alla fine.

La Fulgor si presenta senza Antelli e con Markovic non al top della condizione. LRB si approccia con maggiore verve alla contesa, conducendo nei primi minuti (3-8). La Paffoni guadagna progressivamente ritmo e già a fine primo quarto il vantaggio è consistente (21-13). Nel secondo quarto, con i positivi Segala e Miljanic, i rossoverdi prendono il largo, mentrela prodezza di Mobio allo scadere del primo tempo fissa il punteggio sul 47-27. Uscita dagli spogliatoi un po’ soft della Paffoni, tanto che Quilici chiama timeout. Langhe Roero ci crede, nell’ultima frazione arriva prima a -11, poi a -10 con 2’ da giocare, ma è sempre Torgano a punire i langaroli da oltre l’arco per due volte consecutive. Spazio nel finale anche ai giovani della PFJB Puppieni e Forte. Vince la Fulgor 78-62. Ora la pausa di Pasqua e poi la trasferta di Legnano il 16 aprile.

Coach Quilici commenta così: «Non una partita da ricordare, però avevamo Antelli indisponibile, Markovic acciaccato per via di una distorsione alla caviglia, Solaroli dopo pochi minuti ha anche lui girato la caviglia. Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi forse ci siamo accontentati un po’ troppo per gestirla. Guardiamo con un po’ più di fiducia a questo filotto di partite, consapevoli che poi dovremo lottare nel play in per raggiungere l’obiettivo di inizio stagione».