Akronos Moncalieri in campo per gara 1 dei playout

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 20:30 in occasione di gara 1 dei playout contro Basket Le Mura Lucca.

Le toscane – dopo l’ottima stagione dello scorso anno – hanno faticato a lungo nel 2022-2023, ma rimangono comunque delle avversarie ostiche per coach Spanu & co. Nei due match di questa Regular Season il bilancio è di una vittoria a testa, sempre tra le mura amiche (79-66 per l’Akronos all’andata e 78-60 per Lucca al ritorno).

In questi giorni entrambe le squadre sono riuscite ad allenarsi (quasi) a pieno organico, lasciandosi alle spalle i problemi fisici di diverse giocatrici che ne hanno condizionato le stagioni. L’Akronos ha infatti ritrovato Marzia Tagliamento dopo un rientro record dall’infortunio al crociato. Per lei 8 punti in 23’ contro Venezia meno di due settimane fa. Ai box invece Sklepowicz dopo il brutto infortunio alla spalla rimediato in allenamento a fine marzo.

Attacco gialloblù come al solito affidato al tandem statunitense Mitchell-Westbeld, con il supporto di Sagerer e del reparto piccole guidato da Reggiani, Landi (che dopo un paio di giornate di stop questa sera dovrebbe della partita) e capitan Giacomelli.

Su sponda Lucchese occhi puntati su Treffers e Natali che viaggiano entrambe a oltre 11 punti di media, mentre Morrison guida la classifica marcatrici per Gesam a quota 12 nei 26 incontri disputati in stagione. E poi c’è Maxuella Lisowa Mbaka che, arrivata lo scorso mese, ha messo a referto 18 punti nell’ultima di campionato contro Faenza.

Coach Marco Spanu: «Adesso si fa sul serio. Lucca è da sempre un’ottima squadra e anche quest’anno ha spesso dimostrato di meritare ampiamente la categoria. Saranno quindi due (o forse tre) partite molto difficili. Noi dovremo essere brave a interpretarle bene fin dal primo minuto di questa sera, prestando attenzione in entrambi i lati del campo. Adesso ogni canestro, ogni palla recuperata, ogni tuffo sul parquet ha un valore in più rispetto alla stagione regolare».

Palla a due alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri (accesso consentito ai soli addetti ai lavori). Arbitri: Foti, Attard, Barbiero. Diretta streaming su lbftv.it. In contemporanea anche l’altra gara 1 tra Faenza e San Giovanni Valdarno.