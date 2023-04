Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo importante appuntamento di campionato per la Bertram Derthona, che sabato 8 aprile alle ore 20 sarà di scena al PalaTaliercio per affrontare l’Umana Reyer Venezia nell’incontro valido per la 25° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Venezia è guidata da un grande allenatore come Spahija, che ha vinto 14 titoli in carriera e ha fatto parte di staff NBA ad Atlanta e Memphis, che ha sostituito De Raffaele – un coach che ha fatto la storia della Reyer – durante la stagione. In cabina di regia giostrano un play di livello EuroLega come Granger, che non ha bisogno di presentazioni, Spissu, regista della Nazionale e tiratore mortifero da tre punti, e De Nicolao, uno dei giocatori storici della squadra. Le guardie sono il neo arrivato Mokoka, che a Milano ha dimostrato il suo atletismo e le sue qualità, e un altro atleta nel giro della Nazionale come Moraschini, in grado di fare diverse cose utili alla squadra. I ‘3’ sono Bramos, un eccellente tiratore da fuori, simbolo dei successi recenti della Reyer, e Parks, un grande atleta propenso a correre il campo in contropiede. Da ‘4’ si alternano Willis, uno dei migliori giocatori della scorsa EuroCup, già visto in Italia a Brindisi. Il tiro e l’atletismo sono le sue qualità migliori. Alle sue spalle Brooks, un giocatore esperto con una grande esperienza di alto livello. Sotto canestro ruotano Watt, dotato di grande talento e bravo nei movimenti vicino al ferro, e Tessitori, che nelle ultime settimane è in grande crescita (13 punti di media nelle ultime tre partite di Serie A, 16.6 nelle ultime tre disputate compresa EuroCup). A completare il reparto lunghi Chillo, un giocatore che fa cose utili per la squadra».