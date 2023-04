Si allarga la dimensione internazionale del Rally Regione Piemonte: arriva Roope Korhonen

ALBA (Cuneo), 07 aprile 2023 – Si va allargando, la dimensione internazionale del Rally Regione Piemonte, sulla scia di una tradizione che ogni anno diventa sempre più forte.

Più forte perché qualificata di “nomi”, che andranno ad avvalorare la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, per il quale oramai mancano pochi giorni al via: passata la festività di Pasqua, sarà tempo di rally. Di rally di quelli veri, con al via il meglio del rallismo tricolore ed anche con diversi “nomi” di respiro internazionale in quella che sarà una sfida emozionante.

Dal norvegese Mads Østberg, 35 anni, Campione del Mondo WRC-2 del 2020, secondo nel 2021 ed attualmente secondo in classifica del Campionato Europeo al 31enne francese Stéphane Lefebvre, già Campione del Mondo WRC-3 nel 2014 si arriva al rinnovato impegno del neozelandese Hayden Paddon, già visto all’opera lo scorso anno e per questa nuova edizione ci riproverà con una Hyundai i20 Rally2 firmata BRC, squadra di nome internazionale ma con il cuore piemontese.

Ed a queste vere e proprie star si affiancherà un giovane in forte ascesa, già conosciuto nel circuito iridato: il finlandese Roope Korhonen, 24 anni, attualmente è secondo nella classifica mondiale WRC-3. E’ uno nomi più in vista dell’ultima generazione della scuola finlandese di rally e sarà al via ad Alba in quanto gara scelta per le sue caratteristiche come utile training per l’asfalto.

Korhonen, grande amico di Kalle Rovanperä, Campione del Mondo rally in carica, correrà con una Citroen C3 Rally2 fornita dalla ligure Sportec gommata Pirelli, e l’operazione è stata possibile definirla grazie al contributo di Luca Pregliasco, consulente sportivo di alto livello, che da oltre venti anni svolge il proprio lavoro di management nella gestione di giovani piloti, spesso interagendo con i piloti finlandesi.

IL PROGRAMMA DI GARA

Sabato 8 aprile distribuzione road book e ricognizioni autorizzate per il CRZ che potranno proseguire nel conoscere il percorso giovedì 13, assieme agli equipaggi iscritti alla gara Ciar. In serata è prevista una prima sessione di verifiche sportive e tecniche per gli iscritti al campionato Ciar, così saranno pronti per lo shakedown del mattino successivo a partire dalle 8. Venerdì 14, dopo le verifiche, sullo shakedown saranno presenti gli altri partecipanti.

Alle 15.30 di venerdì 14 aprile verrà data la partenza da Piazza San Paolo di Alba per la “power stage” Ciar, con diretta Tv che sarà anche la prima prova speciale della gara Crz. Sabato 15 la gara Ciar si svolgerà su altre 7 prove speciali (due da ripetere due volte e una da ripetere tre volte) per concludersi alle 19.40 con la premiazione, sempre in piazza San Paolo. Prima, nel pomeriggio, saliranno sul palco i vincitori del Crz, che si svolgerà in coda al Ciar su altre 5 prove speciali per concludersi alle 17.30. Sarà un percorso ben collaudato, quello proposto quest’anno, con il massimo possibile di prove speciali. Saranno 101 km nella gara tricolore e TER e 73 in quella Crz e Wrc Plus.



Programma, tempi e mappa CIAR sono in questa pagina

Programma, tempi e mappa CRZ sono in questa pagina