Nel secondo turno del Girone Salvezza la Novipiù Monferrato Basket riceve la OraSì Ravenna

Nel secondo turno del Girone Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West la Novipiù Monferrato Basket sfiderà sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris la OraSì Ravenna.

GLI AVVERSARI

Ravenna ha chiuso la prima parte di stagione con uno score di 7-17 ed è stata sconfitta da Juvi Cremona nella prima giornata di seconda fase. Coach Alessandro Lotesoriere ha a disposizione un roster molto duttile con diverse soluzioni di quintetti. Il play titolare è l'americano Kendall Anthony, top scorer dei suoi con una media di 13.1 punti a partita, accanto a lui l'italo-argentino Bernardo Musso (12.7 punti e 3.4 assist di media), profondo conoscitore di questo campionato, e Federico Bonacini. Dalla panchina il giovane Nicola Giordano e Tommaso Oxilia, giocatore in grado di ricoprire più posizioni in campo a seconda dell'assetto tattico. Nella batteria dei lunghi il canadese di origini croate Josip Vrankic, Danilo Petrovic e i due giovani Vittorio Bartoli e Ivan Onojaife. Nel coaching staff della OraSì anche Giovanni Piastra, già assistente alla Novipiù nella passata stagione.

La Novipiù dopo lo stop nel primo turno è chiamata al riscatto in questa importantissima sfida casalinga. Alla buona prestazione di Mantova bisognerà aggiungere ancora qualcosa in più, con il supporto del pubblico monferrino. Sarà ancora fermo ai box Matteo Ghirlanda per il problema muscolare al polpaccio.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Sappiamo che si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre, arrivando da una sconfitta nella prima giornata, e siamo pienamente consapevoli del peso vittorie-sconfitte in questa fase. Ravenna è una squadra che fa della velocità uno dei suoi punti di forza, con giocatori bravi nell’uno contro uno, che possono accendersi e fare prestazioni importantissime nelle singole partite. Musso su tutti è stato molto decisivo nelle loro vittorie, giocatore che il pubblico casalese conosce bene. Anche Anthony e Bonacini negli esterni sono giocatori pericolosi, Petrovic quest’anno ha segnato tanti canestri, molti dei quali decisivi. L’inserimento di Vrankic permette alla squadra di Lotesoriere di avere un assetto un po’ più dinamico, con un lungo in grado di aprire il campo. Dovremo essere bravi ad adattarci a tutte le situazioni che ci verranno proposte durante la partita. Il nostro mantra deve sempre essere quello della difesa, a Mantova ce l’abbiamo fatta solo per un tempo, dobbiamo farlo davanti ai nostri tifosi per 40 minuti.»

Luca Valentini - Playmaker Novipiù Monferrato Basket: «Ci aspetta una partita importante, Ravenna è una squadra giovane ma con giocatori che hanno esperienza in questa categoria. Noi dobbiamo cercare di indirizzare la partita sui nostri binari. Questa partita è fondamentale per rialzarci e riuscire a centrare il nostro obiettivo.»

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 7 aprile dalle 17 alle 19 e sabato 8 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio della gara. Si ricorda che per chi non ha sottoscritto la Tessera di Abbonamento 2022/2023 #MonferratoSiamoNoi, sarà possibile sottoscrivere al Monferrato Basket Store il Mini-Abbonamento per le quattro partite casalinghe del Girone Salvezza.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.