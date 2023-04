Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in trasferta contro Pinerolo per l’ultima di campionato

Un punto per concludere la regular season al quarto posto: è l’obiettivo minimo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per l’ultima giornata di campionato, in programma domani, sabato 8 aprile (fischio d’inizio alle 20,30), al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte contro la Wash4green Pinerolo.

Un punto, dunque. E’ quanto serve alle ragazze di coach Bregoli per scrivere un’altra pagina di storia in questa straordinaria stagione, e riscrivere la storia del club ottenendo il miglior risultato di sempre in A1 davanti a una superpotenza come Novara. Novara che, in qualunque caso, Chieri ritroverà nel primo turno dei play-off. Chiudere la regular season al quarto posto permetterebbe di giocare al PalaFenera gara-1 e l’eventuale gara-3 dei quarti di finale del tabellone scudetto, e in prospettiva darebbe non la certezza ma buone possibilità di partecipare nel 2023/2024 alla CEV Cup, seconda manifestazione europea per importanza dopo la Champions’ League.

Fra Chieri e il quarto posto c’è Pinerolo, squadra virtualmente salva dopo il colpo esterno di domenica scorsa a Casalmaggiore, ma che al pari delle biancoblù ha bisogno di un punto per prescindere dai risultati degli altri campi. Insomma, ci sono tutte le premesse per un gran bel derby.

Nell’andata al PalaFenera le chieresi hanno vinto 3-1, centrando la nona vittoria in 17 precedenti fra campionati e Coppa Italia con Pinerolo. I due club si sono affrontati per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009. Aggiunge ulteriore sapore al derby la presenza di un’ex per parte. Da un lato la centrale Yasmina Akrari, per tre stagioni sotto l’Arco, indimenticata protagonista della vittoria dei play-off dell’A2 nel 2018 e delle prime due stagioni in A1. Dall’altro Valentina Torrese, da due stagioni team manager della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma giocatrice di Pinerolo in B1 nel 2017/2018 quando da libero contribuì alla promozione in A2 dell’Union Volley.

«Come ogni squadra in Italia, Pinerolo non è da sottovalutare – fa il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Maja Storck – Hanno dimostrato la loro forza di squadra in molte partite (vedi anche lo scorso fine settimana a Casalmaggiore), senza dimenticare che c’è molto in ballo anche per loro, che hanno in mano il compito di assicurarsi il posto in serie A1. Quindi anche Pinerolo darà tutto: mi aspetto una partita accesa. Per noi credo sarà importante tenerli costantemente sotto pressione e fare la nostra gara. Con una vittoria ci assicureremmo il quarto posto e quindi una posizione di partenza ottimale per i play-off. Nelle ultime due settimane partite il mercoledì abbiamo potuto lavorare di più in allenamento e prepararci al meglio. Spero in un forte sostegno da parte dei nostri tifosi: insieme possiamo ancora ottenere molto!».