La Reale Mutua Torino attende Cividale

Nel sabato di Pasqua la Reale Mutua Torino attende la UEB Gesteco Cividale, per la gara valida per la seconda giornata del Giorno Blu. Palla a due domani alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti di Torino.

GLI AVVERSARI

La squadra friulana, allenata da coach Stefano Pillastrini, ha chiuso il Girone Rosso di Serie A2 con un record di 12 vittorie e 12 sconfitte. Nella prima giornata del Girone Blu, la Gesteco ha battuto l’Urania Milano con un netto 89-62.

In regular season, il miglior realizzatore dei friulani è stato Dalton Pepper, che ha segnato 13.7 punti di media ha partita. Nella prima giornata di seconda fase è stato sempre lo stesso Pepper il miglior realizzatore, con 23 punti messi a referto.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Ci troviamo di fronte alla squadra rivelazione del Girone Rosso. È evidente che incontriamo una squadra in salute, reduce da una vittoria netta contro Milano e ha le motivazioni per continuare a spingere. Siamo entrambi a otto punti in classifica quindi l’incontro di sabato sarà a tutti gli effetti una partita contro una diretta concorrente per i primi due posti del girone. Sarà una partita tatticamente particolare, Cividale è un’avversaria atipica e non facile da affrontare sotto il profilo prettamente tattico».

Tommaso Guariglia (Centro Basket Torino): «Domani giochiamo contro una squadra, Cividale, che ha disputato una sorprendente Regular Season. Proprio per questo, per riuscire a vincere, dovremo farci trovare pronti fin dal primo minuto».

INFO UTILI

Si gioca sabato 8 aprile, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Giacomo Dori, Pasquale Pecorella e Daniele Calella. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.