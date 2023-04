FISI-AOC: i risultati di Bormio, Soldeu, Abetone e Campiglio. Il Memorial Fosson a Pila e gli Int. Ski Games di Prato Nevoso

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI: FABIO ALLASINA 1° IN GIGANTE ED EMILIA MONDINELLI 1ª IN SLALOM. LEO RIGAMONTI VINCE IL GRAND PRIX ITALIA

Finale di stagione semplicemente straordinario per il Comitato FISI Alpi Occidentali, che giovedì 6 aprile ha fatto il pieno nell’ultima giornata di gare dei Campionati Italiani Giovani a Bormio. Fabio Allasina, diciannovenne poliziotto di Frassino, cresciuto agonisticamente nello Ski College Limone, ha vinto anche il Gigante, dopo aver trionfato nello Slalom di mercoledì 5 aprile: 1’,42”,67 il suo tempo totale, con 21/100 di vantaggio sul comasco Francesco Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raffeisen Werbering e con 40/100 sul poliziotto padovano Stefano Pizzato. Zucchini ha vinto anche l’ultima prova del Grand Prix Italia Dicoflor, precedendo Andrea Bertoldini dello Sci Club Lecco, quinto assoluto, e Gian Marco Paci dello Sporting Club Madonna di Campiglio, settimo assoluto. Bene il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, settimo a 77/100, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell'Equipe Beaulard undicesimo ad 1”,28/100, Pietro Tranchina dello Ski Team Cesana dodicesimo ad 1”,33/100, il carabiniere limonese Edoardo Saracco tredicesimo ad 1”,39/100.

Il campione del Mondo Juniores di Slalom, il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al diciassettesimo posto, mentre il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti è giunto ventiduesimo, ma la notizia più importante per lui è che è stato premiato come vincitore del Grand Prix Italia Dicoflor delle discipline veloci e ha prevalso anche nella classifica generale che comprende tutte le discipline, davanti a Bertoldini e al genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, che ha chiuso il Gigante dei Campionati Italiani Giovani al trentaquattresimo posto. Il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere si è classificato trentasettesimo assoluto e quarto degli Aspiranti, l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone quarantesimo.

La giornata di gloria per i colori piemontesi è stata completata dall’ennesimo capolavoro di Emilia Mondinelli, diciottenne finanziera valsesiana, cresciuta nello Sci Club Sansicario Cesana e nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali. Dopo il titolo italiano assoluto in Slalom, Emilia ha vinto anche quello delle Giovani, chiudendo la sua gara con il tempo totale di 1’,34”,66/100, prendendosi la rivincita sulla poliziotta trentina Beatrice Sola, che l’aveva battuta nel Gigante del 5 aprile, e staccandola di 54/100 tra le porte strette. Al terzo posto la finanziera romana Francesca Carolli, staccata di 65/100. La gara era valida anche per il circuito del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, che ha registrato la vittoria di tappa di Giorgia Collomb dello Sci Club La Thuile Rutor, settima assoluta, davanti a Giulia Romele del Val Palot, decima, e a Caterina Sinigoi dello Ski Club Devin, dodicesima.

La sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere si è classificata quattordicesima, la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp diciannovesima, la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia ventiquattresima, la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli venticinquesima, la verzuolese Sofia Mattio dello Ski College Limone ventiseiesima assoluta e quarta delle Aspiranti italiane. Risultati complessivi che ripagano il grande lavoro dei tecnici del Comitato FISI Alpi Occidentali, Matteo Ponato per il settore maschile e Alberto Platinetti per quello femminile, coadiuvati dall’allenatore Alessandro Roberto, distaccato dal Centro Sportivo Esercito. Le classifiche del Gigante maschile e dello Slalom femminile dei Campionati Italiani Giovani: Gigante Maschile Slalom Femminile A SOLDEU STEFANO CORDONE TERZO IN UNO SLALOM FIS. LORENZO CASAGRANDE E GIULIA GENTA MIGLIORI ASPIRANTI A CAMPIGLIO E ALL’ABETONE Giovedì 6 aprile l’ultimo giorno di gare a Soldeu, nel Principato di Andorra, prevedeva la disputa di uno Slalom FIS, vinto dall’Aspirante catalano Aleix Aubert Serracanta del La Molina Club d’Esports con il tempo totale di 1’,34”,20/100 e con 34/100 di vantaggio sul connazionale Alejandro Puente Tasias del Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn. Terzo ad 1”,16/100 uno dei protagonisti assoluti delle gare di Soldeu, il varazzino Stefano Cordone del Valchisone Camillo Passet, quinto il romano Alessandro Riccucci dello Ski Team Cesana, sesto Carlo Cordone del Valchisone Camillo Passet e nono il ligure Davide Damanti del Sansicario Cesana. Nell’ultimo Gigante FIS femminile a Les Menuires prima l’Aspirante June Brand dello Ski Club de Chatel, con il tempo totale di 2’,16”,75/100 e con distacchi rispettivamente di 22/100 e di 30/100 su Tea Lamboray dello Ski Club Orres Embrun e su Lois Abouly del Club des Sport Les Menuires. Quattordicesima e diciottesima le due piemontesi del Centro Sportivo Esercito, la torinese Anita Gulli e la sestrierina Lucrezia Lorenzi.

Il piacentino Edoardo D’Amico dello Sporting Club Madonna di Campiglio ha vinto anche il secondo Gigante FIS-NJR disputato nella località trentina, con il tempo totale di 1’,57”,10/100, precedendo per 57/100 lo statunitense Gerrit Kursh e per 63/100 l’austriaco Simon Wachter dello Ski Club Goetzens. Ottimo quarto posto assoluto e primo tra gli Aspiranti per Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone Camillo Passet e settimo per il compagno di squadra Nicola Migliardi. All’Abetone il 6 aprile si è chiuso con uno Slalom il programma delle gare FIS Cittadini valide per il Trofeo San Benedetto. L’Aspirante Enrico Valentino Zucchini dell’Amateurskiclub Ortler Raiffeisen ha vinto la gara maschile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,31”,81/100, con 41/100 di margine sul friulano Renato Moretti dello Sci Club Drusciè di Cortina e 54/100 sull’Aspirante bergamasco Luca Savoldelli dello Sci Club 13 Clusone. Ventiduesimo assoluto e sesto degli Aspiranti italiani il braidese Pietro Ambrosione dello Ski College Limone, ventiquattresimo assoluto e settimo degli Aspiranti italiani il valsusino Mattia Faure Caire dello Sci Club Sauze d’Oulx. Tripletta svizzera in campo femminile, con Ginevra Ostini dello Sci Club Airolo prima in 1’,36”,15/100, con distacchi rispettivamente di 1”,43/100 e di 2”,53/100 sull’altra ticinese Sara Planzi del Maggiore Ski Team e su Nikki Van Wiele dello Ski Club Altendorf. Quarta assoluta e prima delle Aspiranti la collegnese Giulia Genta del Racing Team Vialattea, decima assoluta e quinta delle Aspiranti la ligure Aurora Turri dell’Equipe Limone, quindicesima assoluta e ottava delle Aspiranti Lucrezia Chiaramello dello Sci Club Sestriere, diciottesima assoluta e undicesima delle Aspiranti Giorgia Aime del Claviere, diciannovesima assoluta e dodicesima delle Aspiranti la savonese Angelica Goich dello Ski College Limone, ventiquattresima assoluta e sedicesima delle Aspiranti Giorgia Perron Cabus del Sauze d’Oulx, ventottesima assoluta e diciannovesima delle Aspiranti la genovese Giorgia Baiardo del Mondolè Ski Team, trentesima assoluta e ventunesima delle Aspiranti la venariese Marta Festa, trentaduesima assoluta e ventitreesima delle Aspiranti la rivolese Vittoria Braida-Bruno, trentatreesima assoluta e ventiquattresima delle Aspiranti la torinese Giorgia Farfariello del Racing Team Vialattea. Le classifiche delle gare FIS di Soldeu, Les Menuires, Madonna di Campiglio e Abetone: Slalom Maschile (Soldeu) Gigante Femminile (Les Menuires) Gigante Maschile (Madonna di Campiglio) Slalom Maschile (Abetone) Slalom Femminile (Abetone)

LO SCI CLUB CRAMMONT IN TESTA AL MEMORIAL FOSSON, MA SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO E SCI CLUB SESTRIERE INSEGUONO DA VICINO

Al termine della prima giornata del Memorial Fosson sulle piste di Pila lo Sci Club Crammont Mont Blanc è al comando della classifica a squadre. Nel Gigante degli Allievi e nel doppio Slalom dei Ragazzi i valdostani hanno totalizzato 4.672 punti, contro i 4.567 dello Sporting Club Madonna di Campiglio e i 4.506 dello Sci Club Sestriere.

Giovedì 6 aprile si è gareggiato in condizioni prettamente invernali, grazie alle basse temperature. Nel Gigante delle Allieve ha vinto Marta Giaretta del Falconeri Ski Team con il tempo totale di 1’50”74, precedendo per 11/100 Anna Trocker del Seiser Alm Ski Team e per

55/100 e Anaïs Lustrissy del Crammont Mont Blanc. Beatrice Carle del Mondolè Ski Team ha chiuso al nono posto e Amelia Grace Curto dell’Equipe Beaulard all’undicesimo. Doppietta dell’Alto Adige nella gara maschile: primo David Castlunger dell’Amateur Ski Team Alta Badia in 2’,03”,92 con 1”,13/100 di vantaggio su Alex Silbernagl del Seiser Alm Ski Team e con 1”,35/100 su Riccardo Parini dello Sci Club Aosta.

Al quarto posto Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, al sesto e al settimo Simone Moschini ed Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere. Nello Slalom Ragazzi maschile due vittorie per Ascanio Simoni dello Sci Club 18 di Cortina. Nella gara 1 ha vinto in 49”46/100, con 1”,50/100 di vantaggio su Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard e con 1”,66/100 su Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team. Al quarto posto Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere, al settimo Thomas Madoglio del Sansicario Cesana, al nono Alessandro Guiffre del Bardonecchia. Nella replica di metà mattina Simoni ha chiuso in 50”,90/100, precedendo per 23/100 Alessandro Riva dello Sporting Club Madonna di Campiglio e per 30/100 Matteo Ciapponi del Revolution Ski Race. Nei primi dieci Alessandro Guiffre sesto, Ruggero Reita del Sestriere settimo e Lorenzo Guiguet nono. In campo femminile Carlotta Pedrolini dello Skiing nella prima gara ha vinto in 48”,62/100, staccando di 29/100 Emma Bellini del Brixia e di 59/100 Elisa Plunger del Seiser Alm Si Team. Al quarto posto Giorgia Casella del Mondolè Ski Team e al nono la compagna di squadra Martina Biffo.

Nella seconda gara Carlotta Predolini si è imposta con il crono di 47”,94/100, con un margine di 85/100 su Emma Bellini e di 1”,23/100 su Giorgia Casella. Al nono posto Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard. Le classifiche individuali delle gare del Memorial Fosson NEL GIGANTE DEGLI INTERNATIONAL SKI GAMES DI PRATO NEVOSO VINCONO I CUCCIOLI DI PASCALE E COLTURI E I BABY GIACHINO E VALTERIO

Giovedì 6 aprile sulla pista 3 prima giornata degli International Ski Games organizzati dal Prato Nevoso Team. Nella categoria Cuccioli il Gigante femminile si è risolto in un duello già visto in altre occasioni tra Carolina Di Pascale dello Sci Club Lancia e Angelica Platinetti del Bielmonte Oasi Zegna. La torinese ha vinto con il tempo di 33”,62/100, precedendo per 60/100 la biellese. Terza a 77/100 Ludovica Bressan del Bachmann Sport College. A completare la top five Ludovica Donini dello Ski Team Paganella e Alicia Salterelli del Club de Ski Valtournenche. Al decimo posto Anna Lanzavecchia del Mondolè Ski Team. Dominio del Golden Team Ceccarelli in campo maschile: primo Yuri Colturi con il tempo di 32”,09/100, con un vantaggio di 65/100 sul compagno di squadra Carlo Bertazzini e di 95/100 su Emanuele Croce dello Sci Club Lancia. Al quarto posto Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team, al quinto Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere ex aequo con Edoardo Badaracco del Bardonecchia. Nei primi dieci anche Giorgio Ghiglione dello Sci Club Limone, settimo. Tra le Baby prima Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, con il tempo di 35”,90/100 e con distacchi rispettivamente di 55/100 e di 76/100 su Sveva Dattoli del Wonder Ski e su Valentina Madiotto dello Sci Club Sauze d’Oulx. Al quarto posto Giulia Tonelli dell’asd Les Arnaud, al quinto Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard. Nelle prime dieci anche Rebecca Lo Monaco del Golden Team Ceccarelli sesta, Rebecca Crosetti dello Sci Club Lancia settima e Maria Victoria Modrean dell’Equipe Beaulard decima. Primo dei Baby Alberto Valterio dell’Ossola Ski Team con il tempo di 36”,40/100 e con distacchi rispettivamente di 3/100 e di 35/100 su Vittorio Budelli del Club de Ski Valtournenche e su Edoardo Ricci dello Sci Club Lecco. A completare la top five Luca Bertoldini dello Sci Club Lecco e Gianluca Dorigati dello Ski Team Paganella. Al settimo posto Alvise Occhiena dello Sci Club Sauze d’Oulx, all’ottavo Tommaso Chareun del Bardonecchia.

