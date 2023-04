Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Valentina Torrese e Davide Partegiani entrano negli staff delle nazionali giovanili

Due componenti dello staff della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 entrano negli staff delle nazionali giovanili per la stagione 2023. Si tratta di Valentina Torrese e Davide Partegiani, rispettivamente nuova team manager della nazionale Under 21 maschile e nuovo preparatore atletico della nazionale femminile Under 19. Entrambi, dunque, anche in azzurro vanno a ricoprire l’incarico che già da alcuni anni li vede impegnati con la prima squadra biancoblù.

Per Valentina Torrese, da due stagioni team manager della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, si tratta del debutto assoluto in una nazionale. «Seguirò l’Under 21 maschile con Matteo Battocchio, primo allenatore che ho già la fortuna di conoscere perché di Torino anche lui – spiega Valentina – Sono molto contenta e orgogliosa della chiamata e so che mi aspetterà un’estate intensa che mi metterà alla prova su più fronti. Avremo il mondiale in Bahrein e diversi collegiali in giro per l’Italia. Sono molto curiosa di entrare nel vivo di questa esperienza che sono sicura sarà per me molto arricchente. Parto da una stagione ricca di emozioni a Chieri e passo alla maglia azzurra con la speranza e la volontà di avere altrettante soddisfazioni».

Per Davide Partegiani, dal 2019 preparatore atletico della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, si tratta invece di un ritorno in azzurro: nel 2021 aveva già lavorato con il secondo gruppo della nazionale Seniores accanto a Giulio Cesare Bregoli. Ora l’ingresso in pianta stabile nelle nazionale femminile Under 19 con Michele Fanni, dove curerà la preparazione atletica. «La convocazione in nazionale è sempre una sfida che accolgo con piacere, ma non nascondo che vestire la maglia della nazionale italiana è soprattutto una grande emozione – le parole di Davide – Negli ultimi due anni molte cose sono cambiate, e con il Chieri ho avuto enormi soddisfazioni sia per l’andamento del campionato sia per la vittoria della Challenge Cup. Una cosa che sicuramente non è cambiata e che porterò in nazionale è la filosofia alla base del mio modo di lavorare e allenare le atlete. Sono emozionato di lavorare con Michele Fanni e il resto dello staff della nazionale femminile Under 19».

Grande la soddisfazione in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per questa doppia “convocazione”. «Siamo molto contenti che la federazione abbia scelto per gli staff delle nazionali giovanili due figure come Davide e Valentina, su cui la società ha investito e sta programmando l’attività futura – sottolinea il direttore sportivo Max Gallo – Credo che queste esperienze possano solo che accrescere il loro bagaglio e qualificare il loro lavoro, ma ci dà anche la convinzione di aver investito su due ottime persone, non solo da un punto di vista professionale».