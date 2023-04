Bertram Derthona - Final Eight IBSA Next Gen Cup 2023

La Bertram Yachts Derthona Tortona è pronta all’attesa fase finale della IBSA Next Gen Cup di Legabasket. Guadagnato l’accesso alla Final Eight della competizione grazie al terzo posto nel Girone A di qualificazione frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte tra le due tappe di Pesaro e Rovereto, la giovane squadra bianconera partirà nella mattinata della domenica di Pasqua per Napoli, dove da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile si ritroveranno le “magnifiche otto” che hanno superato la prima fase per aggiudicarsi il titolo 2022/23 del torneo riservato alle squadre U19 Eccellenza dei sedici club di Serie A.

La tre giorni al PalaBarbuto, casa della GeVi Napoli, è strutturata in gare ad eliminazione secca con quarti di finale e semifinali che designeranno le due finaliste. Per provare ad arrivare fino in fondo i Leoni tortonesi allenati da Luca Ansaloni – freschi di quarto posto conclusivo nel Girone 4 Nazionale del proprio campionato e primi degli esclusi dalla Finale Nazionale di categoria malgrado 16 vittorie in 22 gare – dovranno prima di tutto superare lo scoglio iniziale del quarto di finale in programma alle ore 18 del giorno di Pasquetta contro l’EA7 Emporio Armani Milano, seconda classificata del Girone B con lo stesso ruolino di marcia, 5 vinte e 2 perse, della Bertram. In stagione le due squadre si sono affrontate esattamente un mese fa nella finale 3°-4° posto della prestigiosa Coppa Carnevale di Piombino, dove i milanesi si sono imposti in volata per 58-55.

In caso di avanzamento del turno, in semifinale capitan Zonca e compagni sfideranno la vincente tra Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro - vincitrice a punteggio pieno del girone in cui c’era Tortona – e Umana Reyer Venezia, quarta classificata dell’altro gruppo. Nell’altra parte del tabellone la testa di serie numero 1 è la Dolomiti Energia Trentino, opposta nel quarto di finale alla Pallacanestro Trieste, chi avrà la meglio prenderà in semifinale la vincente di Nutribullet Treviso-Tezenis Verona.

DICHIARAZIONI

Il coach Luca Ansaloni: «Visto che Milano l’abbiamo già incontrata nel torneo di Piombino, cercheremo quantomeno di giocarcela alla pari come fatto in Toscana, provando ad essere più determinati e incisivi per fare qualcosa di meglio a livello tattico e di energia per metterli in difficoltà. Andare avanti nella competizione sarebbe un bel traguardo visto che con l’U19 Eccellenza abbiamo finito l’impegno stagionale in campionato. E’ vero che questo stesso gruppo di giocatori sarà atteso a breve dai playoff di Serie C Gold per cui la stagione è ancora lunga, ma quella della Next Gen è sempre una bellissima vetrina. I ragazzi apprezzano tantissimo l’alta qualità sia della competizione che dell’organizzazione nell’insieme di tutte le sue tappe, quindi speriamo di goderci qualche partita in più da giocare di alto livello».

MEDIA

Tutte le partite saranno trasmesse su Eleven Sports, Discovery +, legabasket.it e sul canale YouTube di Italhoop. Le semifinali e la finale avranno la copertura live anche sulla pagina Facebook di LBA. La finale sarà visibile anche su Eurosport 2.