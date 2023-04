Volley Parella - "Pasqua Sotto Rete"

Un'organizzazione lunga mesi per un evento di due giorni. La soddisfazione per la perfetta riuscita del tutto, ancora una volta è immensa. Questo è stata l'edizione numero 14 di "Pasqua Sotto Rete", l'ormai classico appuntamento torinese con il volley internazionale giovanile.

Un'edizione senza precedenti quella appena terminata, con numeri da record sotto ogni punto di vista.

E il bello è la consapevolezza che anche questa volta la macchina organizzativa dello Sporting Libertas Parella è stata pressochè perfetta, grazie al grande lavoro nei mesi che hanno preceduto l'evento ma anche e soprattutto grazie agli oltre 100 volontari che hanno reso possibile tutto ciò.

Passando ai risultati, in grande spolvero le squadre del Parella padrone di casa, capaci di portare a casa 3 titoli sui 7 disponibili.

Nel maschile successo dell'Under 13 3vs3 con la seconda squadra parellina a completare un podio che ha visto il secondo posto occupato dalla Pallavolo Val Chisone.

Nel femminile invece vittorie nell'Under 14 e nell'Under 13 per le squadre biancorossoblu che hanno sopravanzato nell'ordine Verbania e Almese in U14, Cassano e Biella in U13.

Nel maschile a farla da padrone però ci ha pensato l'Invicta Volleyball Grosseto che ha conquistato gli altri due titoli in palio: Under 15 e Under 17. Nel primo vittoria in finale contro Lasalliano, con Savigliano terzo mentre tra i più grandi la vittoria è arrivata superando nella finalissima il Parella. Terza la Pallavolo Torino.

Nel femminile invece vince l'Under 18 la Virtus Biella che batte nell'atto decisivo le padrone di casa del Parella (terzo 2D Lingotto), mentre è Vol-Ley Academy ad imporsi nell'Under 16 superando in finale MoncalieriTestonavolley e relegando al terzo posto il Playasti.

Come sempre però, al di là dei risultati, quello che resta di "Pasqua Sotto Rete" è ciò che ha lasciato già nelle 13 edizioni precedenti. La sensazione di "sport", di "valori sportivi", di ciò che a volte sembra ormai perduto in un mondo che guarda solo più al risultato. Il Parella è anche e soprattutto questo. La base ideologica da cui è partita questa società oltre 40 anni fa e che torna ogni anno a mostrarsi all'Italia e non solo per ciò che è.