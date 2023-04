Il Rally Regione Piemonte corre . . . nei Rallies: una Citroen C3 Rally2 “Promozionale” per Simone Bertolotti nell’Eurorally

ALBA (Cuneo), 08 aprile 2023 – Una gara che corre . . . in altre gare. La gara è il Rally Regione Piemonte, le altre gare sono Islas Canarias (5-6 maggio), Poland (20-21 maggio) e Liepaja (17-18 giugno), vale a dire i prossimi tre appuntamenti del Campionato Europeo Rally.

Sono gli impegni presi dal villanovese Simone Bertolotti insieme al suo copilota, il genovese Federico Capilli, che correranno con una Citroen C3 Rally della Sportec in questo interessante programma continentale (la prima su asfalto e le altre due su sterrato) con la vettura “griffata” Rally Regione Piemonte, in quella che è una vera e propria promozione del rally e del suo territorio in un ambito sportivo internazionale di alto livello.

Dunque, il Rally Regione Piemonte ancora più sotto i riflettori internazionali grazie all’impegno di Bertolotti, non nuovo a partecipazioni internazionali d’effetto, sicuramente con le sue tre partecipazioni nell’Eurorally il sentiment della gara si allungherà anche dopo la sua disputa della settimana prossima, campeggiando in bella vista su tutti i lati della Citroen C3 Raly2.