Il derby è di Chieri, la Wash4Green Pinerolo perde in casa

La Wash4Green Pinerolo conquista la salvezza nell’ultima giornata di Regular Season. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è la Reale Mutua Fenera Chieri a portare a casa il risultato (1-3) ma poco importa, la sconfitta secca di Perugia con Conegliano regala la matematica permanenza in serie A1 a Zago e compagne. Un risultato importante, cercato e perseguito per tutta la stagione che nel suo percorso ha incontrato diversi ostacoli. La Wash4Green li ha superati tutti e con carattere e grande volontà ha conquistato una salvezza che solo poche settimane fa sembrava quasi irragiungibile. Festeggia Pinerolo ed esulta anche Chieri che, con i tre punti conquistati blinda un grandissimo quarto posto. L’mvp del match se lo prende con merito Grobelna, la miglior realizzatrice delle sue (14 punti) mentre nella metà campo di casa la coppia di centrali Gray-Akrari chiude con 15 punti (di cui 5 muri) e 14. A muro Pinerolo fa meglio (11 contro 9) ma in attacco Chieri realizza un 50% di efficienza mentre la Wash4Green si ferma a 44%.

LA PARTITA

1° SET | Inizio gara equilibrato con Villani che risponde a Zago (2-2). Ungureanu attacca poi l’errore di Grobelna regala il +2 a Pinerolo. Bregoli interrompo subito il gioco e al rientro in campo Weitzel conquista il cambio palla poi Bosio, a muro su Grajber pareggia i conti. La pipe di Villani vale il 7-10 ma la Wash4Green conquista palla con Gray e con il muro di Grajber su Grobelna azzera le distanze (10-10). Chieri rimette la testa avanti, il punto diretto dai nove metri di Cazaute vale il +3 (11-14). Pinerolo rimane in scia con Ungureanu (13-15) ma le ospiti spingono sull’acceleratore, Grobelna sfrutta bene le mani del muro e Cazaute, in parallela non sbaglia (15-20). Zago prova a ricucire lo strappo ma il vantaggio della Reale Mutua è troppo ampio e il primo set va’ a Chieri (20-25).

2° SET | Nel secondo parziale sono le padrone di casa a guidare il gioco. Gray a muro per il doppio vantaggio (5-3) poi Ungureanu in pipe sigla il +3 (8-5). Il primo tempo di Akrari difende il vantaggio ma Grobelna accorcia le distanze (10-8) e Cazaute al servizio incalza (10-9). Grobelna non trova il campo da gioco (12-10) poi è Zago a sbagliare l’attacco e regalare il 12-12. Il servizio insidioso dell’opposta ospite consente a Chieri di sorpassare poi la pipe vincente di Cazaute vale il doppio vantaggio (13-15). Due errori in attacco nella metà campo ospite riportano il punteggio in parità (17-17) e con Akrari in prima linea la Wash4Green rimane agganciata alle avversarie (19-19). Lo sprint finale è della Reale Mutua Fenera che chiude con Grobelna 21-25.

3° SET | Punto a punto ad avvio di terzo set (6-6). Le due squadre procedono in perfetto equilibrio con Bregoli che lascia spazio a Storck e Butler, dentro per Grobelna e Weitzel. Pinerolo tenta la fuga, Gray attacca poi mura e Carletti sfrutta bene le mani del muro (18-15). Chieri riconquista palla con Storck ma Villani manda out e il turno al servizio di Zago riporta le padrone di casa a + 3 (22-19). La fast di Akrari riapre i giochi (25-20).

4° SET | Anche il quarto parziale è un botta e risposta (3-3). Alcuni errori dai nove metri della squadra ospite regalano il vantaggio a Pinerolo (11-8) ma Cazaute e Rozanski riportano subito il punteggio in parità (12-12). Marchiaro chiama time out e, ripresa palla con il primo tempo di Akrari Pinerolo rimette la testa avanti grazie all’ottimo turno al servizio di Carletti (16-12). Storck in attacco e Mazzaro a muro su Ungureanu riportano Chieri in corsa (19-18). La ricezione di casa subisce l’insidioso turno al servizio di Morello poi Rozanski firma il sorpasso (21-22). Due errori delle biancoblù regalano il match point alle ospiti ma Grajber annulla (23-24). La Reale Mutua non spreca nulla e chiude con Rozanski 23-25.

SALA STAMPA

Kaja Grobelna MVP (Reale Mutua Fenera Chieri): «Non è stato facile con tutti i tifosi in questo palazzetto. Era una gara molto importante sia per noi che per loro e siamo molto contente. Nei primi due set eravamo molto concentrate poi siamo un po’ calate ma alla fine è abbastanza normale. Però sono contenta del risultato perché è meglio entrate nei play off con una vittoria. Il quarto posto è bellissimo però non ci fermiamo qua, andiamo avanti. Non ci poniamo limiti, abbiamo la mentalità giusta e vediamo dove arriveremo».

Valentina Zago (Wash4Green Pinerolo): «È quasi una vittoria per noi questa salvezza. Sono orgogliosa di tutta la squadra, lo staff e la società. Ce la siamo meritata perché è stato un anno difficile e sono veramente contenta. Abbiamo fatto fatica e ci abbiamo messo un po’ ad ingranare, complici anche gli infortuni. I risultati poi sono arrivati, lavorando bene e si è visto. Il nostro coach ci ha sempre supportato e ci ha dato una grande forza anche quando magari eravamo un po’ scoraggiate. Anche noi, nonostante le sconfitte siamo rimaste unite e questa salvezza all’ultima giornata è ancora più bella».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 1

REALE MUTUA FENERA CHIERI 3

Parziali (20/25, 21/25, 25/20, 23/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 3, Prandi 1, Zago 12, Gray 15, Akrari 14, Ungureanu 11, Moro (L), Carletti 6, Bussoli, Bortoli, Renieri, Miao. Non entrate: Jones. All. Marchiaro.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 12, Bosio 3, Grobelna 14, Villani 13, Mazzaro 8, Weitzel 10, Spirito (L), Rozanski 3, Nervini 2, Butler 4, Storck 9, Morello, Fini (L). Non entrate: Kone. All. Bregoli.

ARBITRI: Lot Dominga, Piperata Gianfranco.

NOTE | Spettatori: 1500, durata set: 24’, 28’, 22’, 26’; tot 110’. MVP: Kaja Grobelna.