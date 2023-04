Eurogymnica al Torneo Ruben Orihuela di Valencia

Occasione che Eurogymnica non si è fatta scappare volando a Valencia per raccogliere l'invito personale di Rubén Orihuela , ideatore e organizzatore dell'omonimo torneo. L'amicizia tra il più famoso ginnasta di ritmica al mondo e il club del presidente Nurchi affonda le radici nei primi anni del nuovo secolo, quando per promuovere la ginnastica ritmica maschile Eurogymnica lo ospitò durante uno dei tanti campionati italiani organizzati a Torino.

Vacanze pasquali sì, ma non per tutti. Approfittando della pausa dalle competizioni nazionali, molte società hanno deciso di unire l'utile al dilettevole e trasferirsi in giro per l'Europa, partecipando a tornei internazionali.

Orihuela, valenciano classe 1987, iniziò a praticare la ginnastica ritmica all'età di 10 anni, diventando, inizialmente, inconsapevole pioniere e paladino dei diritti e delle pari opportunità in senso opposto, in un mondo esclusivamente femminile ma non meno refrattario alle novità.

La sua fu la prima tessera federale europea, se non addirittura a livello mondiale, nella storia della ritmica di un ginnasta maschio e questo permise alla federazione spagnola di organizzare dal 2007, solo dopo grandi polemiche e discussioni con la federazione internazionale, un campionato nazionale maschile.

Vien da sé che a differenza di altre competizioni il Torneo Ruben Orihuela presti un'attenzione particolare alle minoranze come ad esempio proprio a quella maschile e a quella adattata. In questo ambiente di grande coinvolgimento e cordiale accoglienza, sono scese in pedana le EGirls che non hanno faticato a mettersi in luce, nonostante l'ottimo livello di molte delle atlete iscritte.

Eglissa Lika ha vinto l'argento nell'All Around, categoria Junior, che ha visto anche Alessia Pala classificarsi sesta.

Doppietta sul podio invece per Eurogymnica nella categoria Pre Junior, dedicata alle ginnaste appena entrate nella categoria cadetta: oro per Chiara Cortese e argento per Sara Parente. Chiara ha conquistato anche il primato con le clavette e l'argento con la palla mentre Sara ha vinto l'oro con il nastro e il bronzo con le clavette.