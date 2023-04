Lo Sci Club Sestriere vince il 40° Uovo d’Oro Lauretana

Sei nazioni al via a riconferma dell’alto livello della manifestazione su scala internazionale : Italia, Francia, Spagna, Andorra, Svizzera e Cina! 96 Sci Club, di cui 16 stranieri, hanno portato 1400 atleti al cancelletto di partenza dello slalom gigante che come da tradizione chiude la stagione agonistica della Vialattea e quest’anno anche quella sciistica.

Per l’occasione così speciale e per aprire ufficialmente il 40° Uovo d’Oro Lauretana Marta Bassino ha dedicato un videomessaggio ai giovani atleti in gara. Sicuramente un in bocca al lupo di tutto rispetto ed una bella carica per tutti i partecipanti da parte della campionessa piemontese, vincitrice quest’anno del gigante di Coppa del Mondo di Sestriere e salita sul gradino più alto del podio dell’Uovo d’Oro in tutte le categorie, per ben 6 volte, dal 2003 al 2011.

Sono stati predisposti 5 tracciati di slalom gigante in zona Alpette, uno accanto all’altro, ed i concorrenti sono scesi contemporaneamente, ritrovandosi poi tutti insieme in un gigantesco parterre di arrivo a festeggiare tra gli abbracci di parenti e amici che sono arrivati come sempre in tantissimi. Per l’occasione è stato allestito un bel villaggio sponsor che ha svolto attività di animazione per il pubblico ed i partecipanti. A fine gara ogni atleta si è guadagnato il classico uovo di cioccolato.

Nel pomeriggio tutti i partecipanti, raggruppati per Sci Club di appartenenza, hanno sfilato per le vie del paese e si sono ritrovati in Piazza Fraiteve per la premiazione e l’estrazione dei bellissimi premi. I migliori 10 di ogni categoria, oltre alla classica coppa, si sono aggiudicati il windstopper Rossignol, personalizzato per l’evento, mentre i primi classificati di ogni categoria hanno vinto il casco Bollé, sempre personalizzato 40° Uovo d’Oro Lauretana. Per la gioia dei piccoli campioni in gara che hanno potuto respirare l’aria di Coppa del Mondo, sul palco della premiazione, oltre alle varie personalità, sono saliti anche come ospiti d’onore Matteo e Francesca Marsaglia, a congratularsi con i vincitori. La giornata si è conclusa con la grande estrazione dei fantastici premi per atleti, allenatori e società e l’assegnazione del trofeo al club vincitore.

Quest’anno il 40° Uovo d’Oro Lauretana se lo è aggiudicato lo Sci Club Sestriere con un punteggio di 468, grazie ai punti ottenuti sommando il miglior piazzamento di una femmina ed un maschio per ogni categoria (ad esclusione dei Super Baby). Piazza d’onore per l’Equipe Beaulard che ha totalizzato un punteggio di 295, seguito dal Golden Team Ceccarelli con 280. Lo Sci Club primo classificato, oltre al classico trofeo, ha festeggiato la vittoria anche con l’uovo gigante di cioccolato. Tra le società straniere prima Yang Jiajiang (Cina), seguita da Villard de Lans (Francia) e Pas de la Casa (Andorra).

I vincitori dell’edizione 2023, partendo dai più grandi, categoria Allievi, sono stati Simone Moschini dello Sci Club Sestriere e Mariani Giulia del Circolo Sciatori Madesimo. Successo nella categoria Ragazzi per Niccolò Castri dell’A.S.D. Colomion e Carlotta Pedrolini dello Skiing A.S.D. Nella categoria Cuccioli i più bravi sono stati Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli e Rebecca Borri dello Ski Club Chamolé. Tra i Baby sono saliti sul gradino più alto del podio Alberto Valterio dell’A.S.D. Ossola Ski Team e Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard. Per concludere con i piccolissimi, i Super Baby, in testa alla classifica si sono imposti Edoardo Mattia Mazzotti dello Ski Team Valsesia e Caterina Vernoli dell’Equipe Pragelato.

Il merito del successo dell’Edizione 2023 è da condividere con Lauretana, main sponsor che ha intitolato la manifestazione, e con i prestigiosi partner ufficiali, Rossignol e Bollé, oltre che con tutti i fornitori ufficiali che hanno contribuito ad arricchire il montepremi ed a rendere la manifestazione sempre più bella e sempre più amata.

La Vialattea vi dà appuntamento alla prossima stagione invernale!