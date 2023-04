Concreto e solido, è Gran Derthona: i Leoni battono Milano e volano in semifinale alla Next Gen Cup

Il cuore, il carattere e la voglia di vincere. Questi i tre ingredienti che spingono la Bertram Derthona tra le prime quattro squadre della IBSA Next Gen Cup 2023. La squadra allenata da Luca Ansaloni coglie un successo di prestigio al termine di una gara molto equilibrata contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo oltre trentacinque minuti alla pari, i Leoni piazzano l’allungo decisivo e non si voltano più, centrando l’accesso alle semifinali. Domani, alle ore 17, sempre al PalaBarbuto, l’impegnativa sfida alla VL Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro per provare a guadagnarsi un posto in finale.

Parte bene la formazione allenata da Ansaloni che, spinta dalle iniziative di Biaggini, prende il comando del punteggio nelle prime battute della gara. Milano, nella seconda parte del quarto iniziale, passa a condurre, ma il Derthona rimane a contatto e al 10’ il parziale è 18-17. Nel secondo periodo l’incontro prosegue con lo stesso leitmotiv e con un equilibrio che non accenna a rompersi. La Bertram – con i canestri di Zanetti e Lisini – opera il nuovo sorpasso e va all’intervallo avanti 30-33.

Al rientro dagli spogliatoi, il Derthona conserva il proprio margine per larghi tratti del terzo quarto, prima di subire la rimonta di Milano – guidata dalle iniziative e dalla precisione in lunetta di Abega -. Alla terza sirena la formazione bianconera insegue sul 53-49. Nell’ultimo periodo Tandia e Baldi producono un break importante che spinge i Leoni sul 58-65 del 35’, ma poi, con un contro parziale di 8-0 caratterizzato dai canestri di Abega, l’EA7 rimette la testa avanti (66-65) a 2 minuti dal termine. Il finale è incandescente: Zanetti e Tandia riportano avanti la Bertram, Miccoli, con un tiro da tre punti, tiene in vita Milano; la successiva freddezza in lunetta di Farias vale il 70-74 a 15 secondi dal termine. L’EA7 ci prova fino alla fine, ma il Derthona mantiene la lucidità nei possessi conclusivi e trionfa 73-78.

EA7 Emporio Armani Milano 73

Bertram Derthona 78

Parziali (18-17, 30-33, 53-49)

Tabellini:

Milano: Fiorillo, Anchisi 4, Trovarelli 2, Abega 21, Martino, Erba, Gravaghi 14, Miccoli 12, Rapetti 9, Badalau 7, Garavaglia, Marcucci 4. All. Catalani

Derthona: Tambwe 2, Tandia 23, Zanetti 14, Zonca 6, Biaggini 10, Ansevini, Lisini 4, Jankovic, Bellinaso, Farias 6, Armanino, Baldi 13. All. Ansaloni